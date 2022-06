Elenoire Casalegno punta al calcio, la conduttrice pronta a tornare al timone di uno show sportivo

Elenoire Casalegno durante la sua carriera ha abituato ai fan a numerosi colpi di scena, successi televisivi da record e varie collaborazioni che le hanno permesso di diventare una delle donne più amate del panorama televisivo italiano… il nuovo obiettivo della superstar adesso sarebbe proprio il mondo del calcio.

Solo pochi anni fa abbiamo avuto modo di vedere Elenoire Casalegno mettersi in gioco davanti le telecamere del Grande Fratello Vip, raccontandosi a cuore aperto e mostrando la parte più intima di sé stessa al pubblico da casa.

La conduttrice, che in questo frangente ha intrapreso anche una notevole carriera in qualità di opinionista per vari programmi televisivi, adesso sarebbe pronta a mettersi in gioco in una nuova importante fase lavorativa puntando detta allo sport.

Elenoire Casalegno sogni il calcio

Nel corso degli anni sono stati numerosi progetti intrapresi da Elenoire Casalegno in campo televisivo e social network, confermando di essere anche una dei vip più talentuosi attualmente presenti nel mondo dello spettacolo italiano è in grado di adattarsi notevolmente a vari contesti televisivi oltre che ad essere un’eccellente conduttrice.

La stagione televisiva 2022/2023 potrebbe portare per la Casalegno delle grandissime novità e la possibilità di realizzare un possibile desiderio. A rivelare tutto nel dettaglio è stato la stessa Casalegno a Libero.

“Sarebbe bello se si tornasse a parlare i calcio…”

Ebbene sì, a tenere banco nel mondo del web troviamo le nuove dichiarazioni che Elenoire Casalegno ha rilasciato al quotidiano sopracitato facendo così riferimento ad un sogno che è la conduttrice tiene custodito ancora, gelosamente, nel suo cassetto.

In particolar modo ecco che Elenoire Casalegno in relazione alla possibilità di un futuro nel mondo del calcio ha rilasciato la seguente di importante dichiarazione: “Sarebbe bello se si tornasse a parlare di calcio con quella ironia e leggerezza che aveva Raimondo Vianello a Pressing. Oggi invece si prendono tutti sul serio anche se, parliamoci chiaro: si tratta di sport, non di gente che opera a cuore aperto salvando vite umane. Purtroppo, non intravedo delfini di Vianello, onestamente”.