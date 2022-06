Camila Giorgi, il vestitino è cortissimo, lato B in bella vista | Tutti pazzi per lei

Camila Giorgi ha pubblicato un post con un vestito cortissimo dove mette in evidenza tutto il suo lato B. Ecco la foto che ha fatto impazzire i suoi followers.

Una delle tenniste italiane più amate ed apprezzate nel nostro Paese è Camila Giorgi che per via del suo aspetto fisico ha fatto girare la testa a molti appassionati dello sport.

Classe 1991, nata a Macerata, è considerata una delle tennisti più forte mai viste in Italia, diventando seconda solo dopo Flavia Pennetta per quanto riguarda la categoria WTA 1000 avendo vinto tre volte su nove finali.

Camila Giorgi e il lato B sui social

Sebbene all’inizio anno la Giorgi non stava avendo un periodo florido, perdendo cinque volte il primo turno delle WTA, nei mesi successivi ha dato il meglio di se dimostrando di non essersi afflitta dai risultati poco piacevoli.

Camila è inoltre stata inserita nella classifica dei 10 tennisti italiani più influenti di sempre, dove è sul podio al terzo posto subito dopo Jannik Sinner e Matteo Berrettini risultato il più seguito e amato.

Nel corso della sua carriera, la Giorgi vanta i quarti di finale all’interno dei tornei del Grande Slam a Wimbledon e i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Inoltre nel 2013 ha partecipato alla fase finale degli Us Open.

È al momento la tennista italiana ad avere la più alta percentuali di vittorie contro le 10 tenniste considerate le più forti al mondo ed essendo riuscita a vincere contro di loro, tra qualche anno potrebbe benissimo entrare a far parte della decina anche lei stessa.

Al momento è una delle cinque tenniste italiani ad aver giocato nella finale di Wimbledon e la seconda ad aver vinto su un torneo su erba. La prima è stata la sua predecessora Roberta Vinci.

Dal punto di vista sentimentale, al momento non sembra esserci nessuno che le fa battere il cuore, ma in passato Camila è stata legata sentimentalmente al tennista Giacomo Miccini ma i due si sono lasciati ad un passo dalle nozze.

La foto sul divano

La tennista è molto amata sui social e vanta infatti tantissimi followers a tal punto da essere considerata oltre che un’ottima sportiva anche una vera e propria influencer.

I suoi fan la seguono assiduamente e non riescono a far a meno di complimentarsi con lei, non solo per i suoi traguardi in ambito sportivo ma anche per il suo aspetto fisico, come accaduto in una delle ultime foto pubblicate su Instagram.

Camila si è mostrata stesa su un divano a Parigi con un outfit total black con tanto di scarpe col tacco a spillo mostrando un vestito molto aderente che mette in mostra tutto il suo lato B, scatenando la fantasia di tutti i suoi ammiratori.