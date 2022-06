Sboccia l’amore per Melissa Satta: la foto con il compagno è boom di like

Melissa Satta si gode la sua estate d’amore al fianco del compagno Mattia Rivetti, la foto condivisa dall’ex velina nella sua pagina Instagram conquista un boom di like incredibile.

Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di vedere l’attenzione dei media costantemente concentrata su Melissa Satta, soprattutto dopo la celebrazione del matrimonio tra Kevin e Prince Boateng e Valentina Fradegrada.

L’ex velina recentemente ha presentato ai propri fan il nuovo compagno Mattia Rivetti insieme al quale sta vivendo una bellissima ed intensa storia d’amore. Il tutto non finisce qui.

L’estate d’amore di Melissa Satta

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, il 2021 e la prima parte del 2022 sono stati degli anni veramente molto importanti per Melissa Satta che ha avuto modo di mettersi in gioco in vari progetti lavorativi anche in qualità di opinionista per uno dei programmi del palinsesto di Sky Sport.

Recentemente, inoltre, Melissa Satta ha anche raccontato di essere felicemente innamorata dopo aver incontrato il suo attuale compagno Mattia Rivetti cercando di proteggere quanto più possibile questa sua relazione dei riflettori dei media e raccontandosi a piccoli step sui social network, così come dimostrato dalle avvio di questa lunga estate d’amore per lei.

Foto boom di like per l’ex velina

Ebbene sì, voi come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo nuovamente Melissa Satta e il racconto della bellissima estate d’amore appena cominciata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)



In particolar modo a tenere banco nel mondo del web, troviamo la pubblicazione di una foto che ritrae l’ex velina negli al fianco del nuovo compagno Mattia Rivetti… uno scatto quasi rubato che ha subito catturato l’attenzione dei fan conquistati dalla bellezza della coppia e dal sorriso smagliante di Melissa Satta visibilmente felice della nuova vita al fianco della sua anima gemella.