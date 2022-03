Cancelli sbarrati per la Russia: esclusa anche in un altro settore del calcio | L’annuncio

La guerra avviata dalla Russia contro l’Ucraina sta avendo delle conseguenze che si riflettono su ogni campo che riguarda la nazione governata da Putin… adesso per la nazione arrivano nuovi cancelli sbarrati anche in campo sportivo.

Si tratta di una notizia battuta poche ore fa dalle agenzie di stampa a seguito di un annuncio arrivato sui social network e che sta facendo discutere il web e non solo. Poco dopo l’avvio del conflitto armato i paesi della NATO e quelli dell’unione europea hanno preso delle decisioni molto importanti circa i rapporti con la Russia, un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo la chiusura degli spazi aerei da parte di numerose nazioni e non solo. Recentemente è stata anche annunciata l’esclusione della Russia dell’Eurovision Song Contest e da numerose competizioni sportive come quelle calcistiche.

Infatti, la diffusa nel corso arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno per gli atleti impegnati sul campo da calcio in Russia e anche nelle competizioni internazionali. Ecco di cosa si tratta.

Nuova esclusione della Russia in campo sportivo

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, gli atleti russi si sono visti sbarrare i cancelli davanti in numerosi sport e quindi competizioni da disputare in campo internazionale. Ad essere pesantemente colpito è stato il mondo del calcio della nazione di Putin, attualmente in guerra contro l’Ucraina per il controllo del paese confinante.

Nel corso nelle ultime ore EA Sport ha annunciato di aver eliminato La Russia nel mondo degli e-sports. Si tratta, quindi, di un processo di per russificazione che è stato messo in alto dagli sviluppatori che operano per il videogioco FIFA per conto del gruppo Elettronics Arts.

L’annuncio shock

L’annuncio in questione sta facendo discutere il web e anche i tifosi di calcio russi, che hanno appreso la notizia in queste ultime ore attraverso i social network.

A confermare quello che in un primo momento era solo un rumors, è stata la stessa EA Sport attraverso la pubblicazione del seguente messaggio su Instagram: “In linea con i nostri partner FIFA e UEFA, EA Sports ha iniziato i processi di rimozione delle nazionali russe e di tutti i club russi dai prodotti EA Sports FIFA che includono: FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online. Siamo anche valutando attivamente dei cambiamenti ad altre aree dei nostri giochi”.