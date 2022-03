Manchester United, guai per Cristiano Ronaldo: non sarà più lo stesso

Il Manchester United sta disputando una stagione deludente ma le cose non sono destinate a migliorare: per Cristiano Ronaldo niente sarà più come prima.

Il Manchester United è una delle squadre più titolate nella storia del calcio, ma da qualche anno a questa parte sta avendo grossissime difficoltà a tornare ai livelli del passato. L’arrivo di Cristiano Ronaldo faceva ben sperare, ma il fenomeno portoghese non pensava di incontrare così tante difficoltà nella sua seconda avventura ai Red Devils.

Tra le squadre che stanno più deludendo in questa stagione nei top 5 campionati europei c’è sicuramente il Manchester United. I Red Devils, dopo un calciomercato estivo da protagonisti, non stanno riuscendo a ottenere gli obiettivi prefissati all’inizio della stagione. Gli acquisti di Rafael Varane, Jadon Sancho e soprattutto Cristiano Ronaldo non hanno portato a un livello top una squadra già fortissima individualmente.

Il Manchester United è in questo momento in quarta posizione in Premier League, ma rischia seriamente di essere scavalcato sia da Arsenal che da Tottenham che hanno ancora delle partite da recuperare. In Champions League, dopo aver passato con mille difficoltà un girone abbordabile, ha pareggiato nel match d’andata degli ottavi contro l’Atletico Madrid di Simeone.

Tutto si deciderà al ritorno ma, se la squadra di Rangnick dovesse giocare come al Wanda Metropolitano, avrà molte difficoltà a superare il turno. Cristiano Ronaldo non è contento della situazione attuale, ma il peggio per lui potrebbe ancora non essere arrivato.

“Dovremo tornare a competere per titoli nazionali ed Europei…”

Il Manchester United potrebbe seriamente rischiare di rimanere fuori dalla prossima Champions League. In quel caso, anche il futuro di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford sarebbe messo nuovamente in discussione. Comunque andrà a finire questa stagione, molte cose cambieranno all’interno del gruppo squadra dei Red Devils.

Infatti il direttore del club inglese, John Murtough, ha dichiarato: “Stiamo ora conducendo un processo completo per la nomina di un nuovo allenatore permanente che assumerà la guida quest’estate. Avrà l’obiettivo di riportarci a sfidare quei titoli nazionali ed europei”. Ciò significa che a partire dalla prossima stagione Ralf Rangnick non sarà più l’allenatore della squadra, ma andrà ad occupare un ruolo all’interno della dirigenza. Lo United ripartirà da zero un’altra volta, cercando di sviluppare un progetto a medio-lungo termine. Molti giocatori importanti come Cavani e Pogba andranno via e probabilmente ci vorrà un po’ di tempo prima di rivedere il club al top del livello.

Brutte notizie per Cristiano Ronaldo, che vorrebbe sfruttare gli ultimi anni della sua carriera per vincere più trofei possibili. Ma il Manchester United difficilmente glielo garantirà…