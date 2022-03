Parole feroci rivelano un inedito Hazard: “È il peggiore con cui abbia condiviso il campo”

Un compagno di Eden Hazard ha parlato del giocatore di proprietà del Real Madrid e della nazionale belga: i tifosi sono sconvolti dalle sue rivelazioni.

Eden Hazard è uno dei calciatori più talentuosi della sua epoca, ma è stato spesso anche uno dei più criticati.

Cresciuto nelle giovanili del Lille, squadra nella quale è esploso, venne comprato dal Chelsea per 35 milioni nel 2012. A Londra ha giocato 352 partite, segnando 110 gol e firmando quasi 100 assist, riuscendo anche a vincere, tra l’altro, 2 Premier League e 2 Europa League, segnando anche una pesantissima doppietta nella finale del 2019 nel 4-1 contro l’Arsenal.

Nel 2019 è stato il momento del passaggio al Real Madrid, per l’esorbitante cifra di 115 milioni di euro. Le tre stagioni fino ad ora passate in Spagna sono però state molto travagliate, a causa dei numerosi infortuni che hanno compromesso la forma fisica del belga. Con la camiseta blanca ha giocato solo 65 (40 delle quali da titolare), giocando solo 6 volte per tutti i 90′ e segnando appena 6 gol.

Sono state molte le polemiche attorno al 31enne belga, tanto che circolano già alcune voci circa una probabile cessione in estate, dato che il Real Madrid ha in mente di prendere Mbappé e Haaland.

Le parole feroci da parte di un collega, nessuno se lo aspettava

Del giocatore belga ha parlato anche l’ex compagno, ai tempi del Chelsea, John Obi Mikel, che ha speso sia parole dolci che grandi critiche verso Eden.

Secondo la ricostruzione del centrocampista nigeriano, che ha condiviso con Hazard il campo ben 107 volte, il trequartista è uno dei giocatori con miglior talento nella sua epoca, secondo solo a Messi e Cristiano Ronaldo; il suo problema era però l’impegno. Mikel spiega come durante gli allenamenti Hazard fosse totalmente assente, ciondolando in campo e impegnandosi al minimo: “Non vedeva l’ora che finissero gli allenamenti”.

Il giorno della partita però era tutta un’altra musica secondo Mikel, che spiega ciò che succedeva in campo: “Al sabato vinceva la partita al posto nostro, era sempre il migliore. Faceva così perché era così forte che nessuno poteva dirgli nulla”.

“Non è giusto che alcune persone abbiano tanto talento” dice Mikel in conclusione, sottolineando come, alcune volte, calciatori ricchi di talento non siano in grado di sfruttarlo al massimo delle loro potenzialità. Ci sono stati tantissimi esempi di calciatori che, seppur vincenti, avrebbero potuto avere carriere ancor più incredibili se solo si fossero impegnati di più. Ultimo dei talenti sprecati è il suo compagno di squadra al Real Madrid Gareth Bale, che nonostante abbia vissuto degli anni ad altissimi livelli e abbia vinto tutto, sembra aver appeso le scarpette al chiodo troppo presto, ciondolando da quasi due stagioni sulla panchina del Real.