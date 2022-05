Ieri Lorenzo Insigne ha salutato il pubblico del Maradona per l’ultima volta in vista della suo imminente approdo al Toronto. Il suo discorso ha lasciato però tutti a bocca aperta: c’è qualcosa di non detto che è stato notato da tutti.

Un addio toccante quello di Insigne al Napoli, un ultimo saluto alla sua gente che però non ha escluso frecciatine: ecco il grande assente nelle sue parole.

La 37a giornata di Serie A ha regalato oltre che un nuovo episodio della lotta scudetto anche uno dei momenti più toccanti di tutta la stagione: l’addio di Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli, protagonista indiscusso delle ultime stagione azzurre nonchè figlio della città e primo tifoso, ha salutato per l’ultima volta il suo stadio e la sua gente in un momento davvero molto toccante.

Insigne lascia il Napoli dopo 433 partite giocate, due Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana ma soprattutto lascia da eroe di una città e di un popolo (non solo una tifoseria) che pur tra qualche litigio e qualche frecciata lo ha sempre amato.

Insigne è calcisticamente cresciuto nel Napoli, ha esordito in Serie A oltre che in Europa con la maglia azzurra dei campani, è cresciuto e ha lottato con quei colori che da sempre ha tifato ed inevitabile è stata la grande emozione di ieri.

Il 24 azzurro aveva persino sbagliato il rigore che gli avrebbe consegnato un ultimo saluto al suo pubblico in grande stile ma per sua fortuna ha dovuto ribatterlo realizzando e potendo esplodere in un pianto quasi liberatorio.

La vittoria sul Genova è quindi passata in secondo piano e per Insigne si avvicina ora il passaggio al Toronto in MLS per un’esperienza tutta nuova, la prima in un club fuori dall’Italia.

Nella sua lettera con cui nel prepartita ha salutato i tifosi, Insigne non si è lasciato sfuggire una piccola frecciatina che è stata subito colta da tutti: ecco verso chi era rivolta.

Insigne, il suo addio con polemica: la frecciatina è stata notata da tutti

Prima del fischio d’inizio della gara tra Napoli e Genova, Lorenzo Insigne ha salutato il suo stadio con una toccante lettera d’addio.

“Ho sempre dato tutto ciò che avevo” dice il 24 campano con la voce rotta dall’emozione che poi prosegue dicendo “Abbiamo gioito e sofferto, a volte litigato, ma sempre insieme, come una grande famiglia“.

L’ennesima prova del legame di ferro tra città e ragazzo che ormai è giunto al termine.

Al momento dei ringraziamenti però, una frecciatina è parsa subito evidente, tra tutti i nomi citati un grande assente ha fatto rumore: Aurelio De Laurentiis.

Le immagini di Insigne accompagnato per il campo proprio dal presidente del Napoli e le parole dello stesso De Laurentiis sembravano aver appianato i dissapori tra i due a seguito del mancato rinnovo ma le parole, o meglio le non parole del capitano hanno detto altro.

La bordata di fischi che ha accompagnato l’ingresso in campo del presidente azzurro sembra aver mostrato un allineamento da parte dei tifosi nei confronti di Insigne anche se ormai il futuro è scritto.