Carolina Stramare: il costume che indossa è illegale | Followers in delirio totale

Carolina Stramare ancora una volta riesce a lasciare senza parole i fan… il suo costume è stato definito “illegale”.

Fin dagli albori della sua carriera, vincendo la corona di Miss Italia, Carolina Stramare è stato in grado di conquistare l’attenzione dei media e allo stesso tempo dei social network.

La giovane ex regina di bellezza, oggi influencer ed opinionista sportiva, torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media grazie alla pubblicazione di alcuni scatti che hanno subito lasciato senza parole i suoi fan.

L’estate è da poco cominciata, ma Carolina Stramare si mostra già come una delle social star più amate in bikini e con una forma fisica strabiliante… assolutamente iconica.

L’illegale costume di Carolina Stramare

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo di nuovo Carolina Stramare che ha già dato il via alle vacanze estive, in riva al mare e sfoggiando di volta in volta bikini mozzafiato e che indosso a lei diventano assolutamente super.

La conferma di quanto detto, infatti, attiva dalla pubblicazione di nuovi scatti che l’ex Miss Italia ha pubblicato nella sua pagina Instagram, qui dove i fan hanno scritto una lunga serie di commenti all’ultimo post della Stramare, ammaliati dalla sua spiccata bellezza e sensualità.

L’ex Miss Italia regina dei social

A tenere banco nel mondo del web, dunque, troviamo la condivisione di alcune foto che ritraggono Carolina Stramare con indosso un bikini viola, in grado di delineare tutte le curve del suo corpo e mettere in risalto la spiccata sensualità di cui è dotata.

Immagini che inaugurano una bollente stagione estiva per la Stramare che, quindi, ha deciso di portarsi via da tempo avanti con la prova costume superata a pienissimi voti, super pronta e carica per una stagione molto più che bollente… ma super hot, quasi da bollino rosso.