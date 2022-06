Inter – Si complica l’arrivo del top player: Zanetti chiude le porte, le sue parole sono chiarissime

Arriva una sorpresa in questa prima fase di mercato dell’Inter e la notizia riguarda l’arrivo di un top player. Il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, ha chiuso le porte a quella partenza che avrebbe potuto dare la svolta.

Lo storico capitano nerazzurro ha parlato in occasione della partitissima tra Italia e Argentina.

Il mercato dell’Inter, dunque, cambia fisionomia con una rinuncia che potrebbe pesare.

Il punto sul mercato tra arrivi e partenze

Dopo la delusione per lo Scudetto mancato in casa Inter si programma da subito per tornare sul tetto d’Italia. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già attivissimi sia in entrata che in uscita. La prima ufficialità del mercato nerazzurro è la separazione con Ivan Perisic. Il croato aveva esternato non molto tempo fa il malumore per il comportamento della società nella conduzione della trattativa riguardante il rinnovo. A portarlo via da Milano, inoltre, è un ex nerazzurro: Antonio Conte. L’allenatore campione d’Italia con Juventus e Inter, adesso al Tottenham, ha convinto il suo ex calciatore a volare in Premier League e raggiungerlo agli Spurs con un biennale. In procinto di salutare l’Inter sembrano anche i due cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal, in scadenza nel 2023 ma con ingaggi molto onerosi della quale la Beneamata farebbe volentieri a meno.

In entrata si parla da molto tempo di un possibile approdo di Paulo Dybala, che a fine mese si svincolerà dalla Juventus. Non sono ancora arrivate notizie concrete su un eventuale accordo ma i nerazzurri continuano ad essere in prima linea per l’argentino. Un’altra trattativa circolata negli ultimi giorni è il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku.

Nessun dubbio per il vice Presidente nerazzurro: il giocatore è fondamentale per il futuro

Alla notizia di queste due trattative i tifosi nerazzurri hanno iniziato a sognare pensando alla possibile nuova coppia d’attacco per Simone Inzaghi. In occasione della partita tra Italia e Argentina, però, Javier Zanetti ha smorzato l’entusiasmo. Con un intervista a TyC Sports, infatti, il vicepresidente ha indirettamente dichiarato l’incedibilità di Lautaro Martinez, affermando che l’Inter lo considera indispensabile per il futuro.

Per fa sì che possano arrivare sia Lukaku che Dybala bisognerebbe che i nerazzurri cedessero qualcuno e il primo indiziato era proprio Lautaro. Con le parole di Zanetti pare, dunque, chiudersi definitivamente la possibilità di vedere il belga e l’argentino insieme all’Inter.