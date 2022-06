Mkhitaryan, aumentano le voci sul futuro dell’armeno e legate all’intreccio con l’Inter di Inzaghi. Tutti gli aggiornamenti.

Dopo i festeggiamenti capitolini, è giunto il tempo delle meritate ferie per i giallorossi e per i tanti giocatori europei coinvolti quest’anno in stagioni più e meno esaltanti. Diversi uomini di Mourinho, ad esempio, saranno prossimamente impegnati in Nazionale mentre per tanti altri sono cominciate quelle vacanze che permetteranno loro di rilassarsi almeno fino alle prime settimane di luglio.

Come ogni anno, però, inizierà adesso la delicata fase del mercato che costringerà sull’attenti dirigenze e proprietà in vista di quelle che dovranno essere le prossime mosse volte al migliorare da un lato la qualità della rosa e dall’altro le finanze delle società.

Come sovente accade, in ogni squadra, ci sarà un gioco di entrate e uscite volto a creare un equilibrio nel pieno rispetto del Fair Play Finanziario ma anche ad abbassare il monte ingaggi in nome della sostenibilità del progetto. Questo è quanto sta accadendo all’Inter, consapevole di non poter garantire le cifre richieste da Perisic per il rinnovo e da tempo, dunque, alla ricerca di quegli elementi che possano migliorare la qualità della rosa senza esborsi economici spropositati.

In quest’ottica, dunque, si leggano le ultime operazioni concretizzate da Marotta nel recente passato e la strada che l’ex Juventus sembra voler seguire anche in vista dell’imminente futuro. Uno dei rinforzi più importanti e inattesi fu quello di Chalanoglu a parametro zero dal Milan, ma occhio a non sottovalutare le cifre e le modalità con le quali a Milano sono stati in grado di mettere sotto ingaggio quel Robin Gosens che prima del doppio infortunio in stagione figurava da tempo come tra i migliori laterali della Serie A e non solo.

Se a ciò si aggiunge che in nerazzurro potrebbe approdare gratis anche Paulo Dybala si comprende bene come Marotta stia limando con i parametri zero quello scacchiere che avrà l’obbligo di scucire dal petto dei nerazzurri quel tricolore vinto dagli uomini di Pioli circa dieci giorni fa.

Oltre a La Joya, in casa Inter avrebbero però messo nel mirino anche Mkhitaryan, prossimo alla scadenza contrattuale con la Roma e non poco attratto dal progetto nerazzurro, nonché da quel biennale da 4 milioni di euro annui che rischia di far perdere a Tiago Pinto non solo un titolarissimo di quest’anno ma, considerando anche la vicenda Dybala, anche uno dei giocatori che Mourinho più gradirebbe in vista della prossima stagione.

Il gm portoghese, secondo Giallorossi.net, non è però assolutamente intenzionato ad arrendersi e cercherà in queste ore di convincere l’armeno e di trovare uno spiraglio per non archiviare definitivamente il sogno argentino.