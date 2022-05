Max Allegri contro Vlahovic: nessuna fiducia in lui, la sentenza del tecnico fa arrabbiare i tifosi

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni su Dusan Vlahovic che hanno fatto veramente arrabbiare i tifosi: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore.

La vittoria ottenuta contro il Venezia e il seguente pareggio della Roma contro il Bologna hanno regalato alla Juventus la certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Eppure le parole che Allegri ha rivolto a Vlahovic nel post-partita hanno scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri.

Nonostante una partita più complicata del previsto, la Juventus è riuscita a battere il Venezia ultimo in classifica con il punteggio di 2-1. Grande protagonista del match è stato Leonardo Bonucci che, nel giorno del suo 35simo compleanno, ha messo a segno una doppietta di fondamentale importanza per la stagione della squadra.

Il match sembrava essersi messo subito in discesa per i bianconeri, che sono partiti molto forte trovando il gol del vantaggio dopo soli sette minuti. Sulla punizione dell’esordiente Miretti, autore di una prestazione di grande personalità, è De Ligt a fare la sponda di testa per Bonucci che insacca portando in vantaggio la Juventus. Dopo il gol però, come spesso successo in questa stagione, la squadra di Max Allegri si abbassa concedendo campo e fiducia agli avversari.

Nel secondo tempo il Venezia rientra in campo con un’altra convinzione e, dopo qualche pericolo creato dalle parti di Szczesny, trova il gol del pareggio con un bel sinistro da fuori area di Aramu. La Juventus a quel punto torna a spingere e dopo soli cinque minuti ritrova il vantaggio: da calcio d’angolo, questa volta è Danilo a prolungare per il difensore della Nazionale che da due passi non può sbagliare.

La decisione ha lasciato tutti di stucco: che cosa sta succedendo?

La vittoria si è rivelata ancora più importante alla luce del risultato maturato all’Olimpico tra Roma e Bologna. La squadra di Mourinho infatti non è andata oltre lo 0-0 regalando alla Juventus la certezza matematica di un posto in Champions League per la prossima stagione a tre giornate dalla fine. Una notizia che ha un po’ bilanciato le questioni sorte in merito a una stagione tutto sommato abbastanza fallimentare per i bianconeri. I tifosi però sono insorti sui social a seguito della decisione che Allegri ha preso nei confronti di Vlahovic durante la partita.

Subito dopo il secondo gol di Bonucci l’allenatore bianconero ha infatti deciso di sostituire l’ex attaccante della Fiorentina con Giorgio Chiellini, passando a un più conservativo 5-3-2 per cercare di difendere il risultato negli ultimi minuti. Sui profili social della Juventus i tifosi hanno rimarcato come questo cambio abbia riassunto in pieno la mentalità difensivista di Allegri, considerata la motivazione principale dalla stagione sotto le aspettative disputata dai bianconeri. Le parole a fine partita dell’allenatore su Vlahovic, accusato di voler strafare quando ha la palla tra i piedi, hanno inoltre confermato la mancanza di fiducia nei suoi confronti.

Parole che hanno fatto storcere il naso e non poco ai supporters juventini, che invece credono molto nelle qualità del giovane attaccante serbo. L’esborso economico che la proprietà ha fatto nei suoi confronti non è stato finora ripagato, e secondo la maggior parte la responsabilità è da imputare solo ed esclusivamente ad Allegri.