Cena d’affari per Spalletti: il tecnico del Napoli avvistato proprio con lui

I riflettori dei media in queste ultime settimane sono centrati sulla squadra del Napoli e il tecnico Spalletti. Qualcosa nella società di calcio di serie A stanno per cambiate e quanto detto si evince proprio dalla foto che in questi giorni ha fatto il giro del web.

Gli ultimi giorni sono stati segnati dal dolore per la squadra del Napoli, la quale si è stretta al dolore della famiglia di Freddy Rancon, il quale si è spento a seguito delle gravi ferite riportate dall’ex calciatore stella della quadra negli anni 90’, vittima di un’incidente stradale.

Nel frattempo, però, la squadra si prepara a continuare il percorso per la Serie A, la quale ben presto giungerà al termine lasciando così spazio ad un altro momento fondamentale per la squadra che potrebbe comportare non pochi cambiamenti… così come lascerebbe intendere la foto che Spalletti ha condiviso sui social.

Cena importante per Spalletti

La stagione calcistica della Serie A 2021/2022 è stata molto importante anche per il Napoli che, insieme all’Inter e la Juventus hanno dominato la scena in toto. Il tutto, non a caso, grazie all’eccellente lavoro che Luciano Spalletti ha messo in atto come tecnico della squadra, nel tentativo di riportare in cima la squadra.

Nel corso delle ultime ore, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di una foto che ha subito fatto il giro del web e, come spiegato precedentemente apre un nuovo scenario per la squadra in vista di un futuro che potrebbe diventare più interessante.

La foto che ha fatto il giro del web

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ultime ore troviamo una foto che Luciano Spalletti ha condiviso nella sua pagina Instagram. Uno scatto al fianco di un tifoso d’eccezione e con un nome e cognome molto importante: Diego Jr Maradona, figlio del compianto Maradona.

La foto in questione, pone i riflettori su una domanda molto importante: possibile che Luciano Spalletti abbia intenzione di avviare una qualsiasi collaborazione con il figlio del campione che ha segnato la storia del calcio italiano e mondiale?