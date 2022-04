Inter – Lo storico presidente rivela un retroscena: “Dybala e Lukaku? Ecco come stanno veramente le cose”

L’ex patron nerazzurro Massimo Moratti si è espresso sul momento attuale del campionato e sui prossimi acquisti dell’Inter, lasciandosi andare ad una confessione che ha scatenato i tifosi.

Con le due vittorie ai danni di Juventus ed Hellas Verona e sfruttando anche gli scivoloni di Napoli e Milan, l’Inter è tornata padrona del suo destino.

Mancano sei partite alla fine del campionato di Serie A e i nerazzurri hanno due punti di svantaggio dai cugini rossoneri, ma l’Inter deve ancora recuperare la famosa partita contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic, che sarà un crocevia importante per la stagione della squadra di Simone Inzaghi.

La vittoria contro la Juventus a Torino ha dato all’Inter una grande carica, che si è vista tutta nel primo tempo contro i gialloblu di Tudor. Un’Inter devastante e dominante come non la si vedeva da inizio anno. Fisiologico il calo nella seconda frazione di gara, dove comunque i nerazzurri sono riusciti a mantenere il vantaggio ottenuto.

Chi con l’Inter ha vinto tutto è l’ex presidente Massimo Moratti, in nerazzurro dal 1995 al 2014 con 16 trofei vinti, compresi 5 scudetti consecutivi, la Coppa Uefa del 1998, la Champions League e il Mondiale per Club del 2010.

L’ex patron è stato intervistato e ha detto la sua sull’attuale momento della stagione interista e sui prossimi acquisti della squadra meneghina.

Moratti rivela cosa c’è dietro: le sue parole caricano l’ambiente nerazzurro

“Sarebbe giusto giocare tutte le partite in contemporanea, in particolare quando ci si gioca lo scudetto” sentenzia subito il presidente Moratti, che sottolinea anche come nessuna squadra regala nulla e tutte le partite sono da conquistare sul campo. Si dice anche contento di come Inzaghi stia facendo giocare l’Inter. “Considerando anche i risultati delle dirette concorrenti è ora il momento di dare tutto”.

Moratti spende anche parole sullo stadio, dato che si parla da tempo del progetto riguardante l’addio a San Siro e la costruzione di un nuovo impianto per Inter e Milan. “Non penso ci sia questa necessità di spostarsi altrove. Sesto San Giovanni sarebbe una buona zona, ma secondo me il Mezza è un monumento del tutto valido. Quando la gente arriva lì si emoziona nel pensare a ciò che è successo, sarebbe un errore grave portarlo fuori Milano”

Focus particolare sul prossimo mercato nerazzurro, con un occhio alle partenze ma anche ai potenziali innesti. Inizialmente vengono spese belle parole per Lautaro Martinez ed Ivan Perisic. Sull’argentino Moratti pensa sia un giocatore molto promettente e spera possa continuare ad esprimersi al meglio all’Inter. Sul croato dice che merita il rinnovo, dato che erano anni che non lo si vedevano a questi livelli.

Per quanto riguarda il mercato futuro interista, l’ex patron si sbilancia in merito alla situazione di due giocatori che piacciono molto all’ambiente ed ai tifosi. “Dybala è fortissimo, lo prenderei sempre, giocatori così non sempre si trovano. Si deve però anche pensare al centravanti. Se non dovesse arrivare Lukaku allora ci sarà la necessità di arrivare ad un altro attaccante titolare per Inzaghi”