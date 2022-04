Inter – Ausilio a Madrid per Lautaro Martinez, ma arriva un incredibile affare che fa saltare tutto

Indiscrezioni riportano di un soggiorno di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a Madrid per trattare di persona la cessione di Lautaro Martinez. Una indiscrezione dell’ultimo minuto però cambia tutte le carte in tavola!

L’Inter ritrova il fair play finanziario a minacciare la rosa di Simone Inzaghi. I nerazzurri probabilmente questa estate dovranno salutare un top player per salvaguardare il bilancio.

La beneamata che sta lottando per lo Scudetto insieme ai cugini del Milan e al Napoli dell’ex tecnico che riportò l’Inter dopo quasi 10 anni in Champions League, Luciano Spalletti. Ma i nerazzurri sono anche alle prese con i progetti per la squadra della prossima stagione.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo della società milanese si è recato a Madrid per cominciare a parlare di mercato con la dirigenza dell’Atletico Madrid. I Colchoneros sembrerebbero voler fare sul serio per un giocatore nerazzurro.

Il calciatore, che sembrava incedibile nella due scorse finestre di mercato, ora pare possa essere uno dei sacrificabili per permettere al club di Zhang di chiudere il bilancio in positivo.

Simeone chiama il connazionale, ma c’è un retroscena clamoroso

L’Atletico Madrid fa sul serio per portare a Madrid un giocatore della rosa di Inzaghi. Già il Barcellona e il Tottenham in precedenza avevano provato ad azionare una trattativa ma senza mai metterle in atto con buoni esiti. Ora però, a causa del fair play finanziario, in casa Inter i piani sembrerebbero cambiati e l’attaccante argentino Lautaro Martinez potrebbe essere sacrificato per aggiustare il rendiconto.

Il classe ’97 quest’anno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2026 con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. La società valuta l’argentino tra i 70 e gli 80 milioni. Alla finestra però rimangono anche i club inglesi, su tutti il Tottenham di Antonio Conte che ha già allenato il ragazzo e conosce bene le sue potenzialità. L’Inter in caso di cessione del Toro dovrà dunque apportare degli aggiustamenti al reparto offensivo. Indiscrezioni delle ultime ore riportano di un soggiorno del direttore sportivo Piero Ausilio a Madrid per trattare la cessione dell’attaccante, ma attenzione.

Quello che è clamorosamente spuntato fuori è che Simeone potrebbe aver trovato già un’alternativa incredibile se l’Inter non dovesse ridimensionare le sue pretese economiche. L’avventura di Paulo Dybala a Torino sembra essere giunta ai titoli di coda. A caccia di un 9 nell’ottica del possibile addio di Luis Suarez, il Cholo Simeone sarebbe d’accordo all’acquisto dell’ex fantasista del Palermo. Il calciatore bianconero non ha trovato l’accordo con il club per il rinnovo ed a giugno infatti dovrà trovare un’altra squadra anche in vista del Mondiale in Qatar.

Il numero 10 sembrerebbe gradire moltissimo Madrid come prossima meta della sua carriera, luogo in cui ritroverebbe anche il suo amico e connazionale Rodrigo De Paul. La strada per l’approdo di Lautaro Martinez all’Atletico improvvisamente è tutta in salita. Certamente tra due protagonisti della scena calcistica, di cui uno a parametro zero, la scelta non sarebbe così ardua.