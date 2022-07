Chanel Totti esce allo scoperto: “Vi presento mio marito”

Chanel Totti esce allo scoperto insieme al marito… una frase che inventa impossibile ad aver scatenato il popolo del web. Ecco di chi si tratta.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere Chanel Totti guadagnare notorietà in campo social catturando così l’attenzione anche dei vari magazine del gossip italiano.

Recentemente, la giovane figlia della coppia che famoso d’Italia ha deciso di uscire allo scoperto e parlare così di un qualcosa che la riguarda da vicino, o per meglio dire di qualcuno che a quanto pare sarebbe stato in grado di rubarle davvero il cuore.

Chanel Totti innamorata?

Chanel Totti torna ad essere così protagonista dell’attenzione dei media a seguito di una confessione fatta sui social network e che a quanto pare riguarda la sua vita sentimentale.

La figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi è riuscita a conquistare nell’immediato all’attenzione dei media anche grazie al seguito ottenuto negli anni grazie alla sua attività messe in atto sui social network, così come tante altre adolescenti fanno quotidianamente. Questa volta, però, la giovanissima Totti ha deciso di uscire allo scoperto e rispondere così alle tante domande di coloro che sono vivamente curiosi di sapere se nella sua vita ci sia un amore oppure no.

“Ecco mio marito!”

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che attualmente si troverebbe a Barcellona per una piccola vacanza in compagnia di un gruppo di amici, rispondendo così ai vari rumors che riguardano la sua vita privata ha deciso di presentare colui che chiama “mio marito”. Un video che men che non si dica ha fatto il giro del web, trattandosi appunto Chanel Totti ha voluto fare attraverso i social network.

Il ragazzo in questione per il quale proverebbe un grandissimo sentimento, dunque, altro non è che è il fratello Cristian, i realizzando appunto sul loro legame molto intenso e presentandolo come l’unico amore della sua vita.