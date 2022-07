Crisi Barcellona, si teme il fallimento: la mossa incredibile dell’avversario

By

E’ piena crisi per il Barcellona, la mossa del club rivale in Europa per evitare di avere pessime soprese ha spiazzato tutti: ecco cosa è successo.

Il Barcellona sta vivendo uno dei peggiori momenti della sua storia recente e non solo. Sopo un decennio passato a dominare nei confini nazionale e nelle coppe europee, i blaugrana sono caduti in una profonda e quasi irrisolvibile crisi economica che sta bloccando il club in tantissimi movimenti di mercato.

I motivi del crollo economico oltre che sportivo del Barca sono diversi ed hanno avuto inizio con la cessione al PSG di Neymar. Nonostante il notevole rientro economico infatti, i blaugrana hanno smesso di operare con la caratteristica diligenza sul mercato spendendo cifre astronomiche per giocatori dal dubbio valore che hanno portato a fondo il club.

Qualche tempo fa si era stimato che il debito economico del Barcellona si aggirasse attorno al miliardo di euro e le mosse adoperate nell’ultima estate non hanno fatto altro che confermare. Anche a causa delle regole sul tetto salariale imposte dalla Liga, il Barca ha dovuto salutare quello che forse è stato il suo più grande giocatore di sempre vale a dire Leo Messi.

Le difficoltà nell’acquistare giocatori e la necessità di vendere (basti vedere il caso De Jong che da centro del progetto è stato messo alla porta per avere un rientro economico) hanno spaventato i tifosi ma non solo.

Le difficoltà economiche del Barcellona sono chiare a tutti, il top club europeo non vuole correre rischi

Nonostante le già elencate difficoltà in oìchiave di mercato che il Barcellona sta affrontando, i blaugrana sembrano decisi a regalare a Xavi una rosa degna del club catalano. Gli arrivi dei parametri zero Kessiè e Christensen sono stati ufficializzati solo da poco tempo ed è difficile pensare ad altri ingressi prima di cessioni importanti.

Per questo motivo, il Bayern Monaco, che con il Barca sta trattando la cessione di Lewandowski, ha scelto di fare una richiesta molto specifica agli spagnoli.

Stando a quanto riportano i media tedeschi infatti, il Bayern Monaco, per cedere il proprio numero 9, avrebbe chiesto 50 milioni di euro da pagare con formula immediata e senza quindi una possibilità di dilazionare il costo. Il motivo è legato al timore dei bavaresi di un possibile fallimento del Barcellona nei prossimi anni che porterebbe il Bayern a rischiare di non ricevere l’intera cifra richiesta per la vendita di Lewandowski.

Una richiesta che di questi tempo suona quasi come inusuale ma che inevitabilmente pare più che legittima da parte del Bayern, nelle prossime settimane ci saranno sicuramente aggiornamenti sulla trattativa destinata ad infiammare l’estate.