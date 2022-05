‘Che boe in mezzo al mare’, Diletta Leotta: le forme esplodono | Difficile resistere

Diletta Leotta ha pubblicato una foto dove mette in mostra tutte le sue forme scatenando commenti particolari da parte dei suoi fan. Ecco il post.

Uno dei volti più in vista sulla piattaforma in streaming DAZN è la conduttrice televisiva Diletta Leotta volto noto degli ultimi anni nel mondo delle trasmissioni a tema calcistico.

Originaria di Catania, classe 1991, Diletta comincia a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a quindici anni al concorso di bellezza Miss Muretto per poi tentare di entrare a far parte della rosa di ragazze in gara a Miss Italia 2009 venendo scartata alle fasi preliminari e quindi non riuscendo ad entrare nella rosa delle concorrenti che sarebbero andate in trasmissione.

Diletta Leotta e la foto piccante

Successivamente comincia a condurre alcune trasmissioni a tema calcistico su una rete televisiva siciliana per poi condurre il Festival della Canzone Siciliana e poi debuttare come meteorina per conto di SkyMeteo24.

In occasione del compleanno dell’emittente televisiva La5, la Leotta prende parte ad uno speciale dedicato all’occasione per poi diventare conduttrice di un programma in onda su POKERITALIA e della trasmissione radiofonica RDS Academy.

Nel 2016 viene scelta da Sky per affiancare Ilaria D’Amico nel commento degli Europei ricevendo consensi favorevoli da parte del pubblico che la elogiano per la sua bellezza e per la sua professionalità.

L’anno successivo sostituisce il rapper Emis Killa nella trasmissione Goal Dj e nello stesso anno viene invitata sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2017 per poi tornarci nel 2020 ricevendo forti critiche per via di un monologo sulla bellezza considerato un paradosso in quanto lei è ricorsa più volte al chirurgo estetico.

Tra gli altri programmi da lei condotti c’è anche la conduzione di Miss Italia 2018 ma è diventata ancora più famosa a seguito della sua relazione con l’attore turco Can Yaman avvenuta durante l’estate 2021 ed interrotta per motivi ancora ignoti nonostante sembravano esserci i presupposti per un matrimonio.

I commenti sul suo post

In uno dei suoi ultimi post di Instagram, Diletta si è fatta fotografare con un outfit completamente bianco seduta su una piattaforma davanti ad un balcone con vista mare.

Subito non sono mancati i commenti particolari da parte dei suoi followers tra cui uno che dice di aver visto due grosse boe vicino al mare, riferendosi al seno della donna e un altro in cui si fa allusione all’ingrandimento della ringhiera alla sua vista.

Tra questi si può leggere anche il commento dell’autore Luca Bianchini che la definisce una visione.