Baby Ronaldo, Cristiano e Giorgina rivelano il nome scelto per la figlia

By

I riflettori dei media tornano ad essere concentrati sulla coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: i due hanno svelato finalmente il nome scelto per la loro bambina.

Sono State delle settimane davvero molto complicate per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, la coppia era in dolce attesa di due gemelli che sono venuti al mondo non molto tempo fa ma la gioia subito è stata accompagnata dalla tragedia. Ricordiamo, infatti, che uno dei due bambini purtroppo si è spento poco dopo la nascita lasciando un profondo dolore nel cuore del campione di calcio e dell’influencer insieme ad uno spiraglio di luce rappresentato dalla sorellina che invece è riuscita a sopravvivere.

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore, non a caso, troviamo un bellissimo annuncio seguito dal nome che la famosa coppia ha scelto per la bellissima figlia.

Baby Ronaldo, la coppia scioglie le riserve

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, solo poche settimane fa il lieto annuncio della coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez e stato accompagnato da un triste messaggio relativo alla scomparsa del piccolo che non è sopravvissuto al parto come la sorellina.

Una triste vicenda della quale non si conoscono i dettagli, dato che il calciatore e la compagna hanno preferito tenere per sempre ciò che è successo preservando la famiglia del gossip. A ogni modo, dopo un breve periodo di pausa Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno sotto le riserve sul nome che hanno scelto per la figlia.

Svelato il nome della figlia di Ronaldo e Georgina Rodriguez

Il dolore incolmabile lascia comunque spazio alla gioia per la nascita di uno dei due gemelli che Georgina Rodriguez portava in grembo. Un dolcissimo annuncio che l’influencer ha fatto nella sua pagina Instagram attraverso la pubblicazione della prima foto ufficiale della figlia nata poco più di qualche settimana fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)



Il nome che il Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno scelto per la figlia è quello di Bella Esmeralda, nomi ricchi di speranza, bellezza, gioia e tanto amore nonostante il dramma vissuto poche settimane fa. Una foto che men che non si dica ha fatto il giro del web conquistando il cuore di tutti i fan della coppia e tifosi del calciatore.