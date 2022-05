Dybala – Il tradimento che farebbe infuriare tutti: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

Paulo Dybala è ancora alla ricerca della sua prossima squadra dopo l’annuncio del mancato rinnovo di contratto con la Juventus.

L’annuncio sul mancato rinnovo di Dybala è cosa nota ormai da tempo, ma l’argentino non ha ancora trovato un accordo con la sua prossima squadra

Tanti i club disposti a fare carte false per accaparrarsi il campione argentino, che molte volte è stato paragonato a Leo Messi, ma che altrettante volte ha deluso le aspettative, prendendosi delle pause dal campo fin troppo lunghe e facendo mancare il suo apporto.

Nonostante tutto il valore del giocatore è immenso e ci sono tantissime squadre pronte a fare carte false per accaparrarsi il giocatore. La più probabile milita proprio nel campionato italiano ed è la rivale storica della Juventus. Stiamo parlando dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha in Beppe Marotta il più grande estimatore di Dybala, che ha già pronto un piano per portarlo a Milano.

Disposti a tutto per averlo: il piano d’attacco incredibile per la firma

Il piano di Marotta è quello di liberarsi di alcuni uomini che non rientrano nei piani societari e in quelli tecnico tattici dell’allenatore nerazzurro, facendo spazio ad un giocatore per cui lui stravede e che lui stesso riuscì a strappare dalle grinfie dell’Inter portandolo alla Juventus dal Palermo.

Sono ben cinque i giocatori che sembrano avere già la valigia pronta e che a fine giugno saluteranno i colori nerazzurri. Il primo a lasciare certamente Appiano Gentile sarà Aleksandar Kolarov: in due anni di Inter l’ex Man City ha collezionato appena 15 presenze di cui appena 4 quest’anno. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e difficilmente verrà rinnovato.

Addio anche all’uruguagio Matias Vecino, uomo dai gol pesanti che quest’anno è stato a lungo fuori per infortunio, ma anche quando disponibile è stato utilizzato col contagocce da Inzaghi. Anche lui è in scadenza di contratto e anche lui non verrà rinnovato. I tifosi nerazzurri comunque lo ricorderanno con grande affetto. Due gol nei derby di Milano, quello alla Lazio per il ritorno in Champions e quello al Tottenham all’esordio nella competizione. Un giocatore che ha saputo farsi amare dai tifosi nerazzurri.

Saluta a fine stagione anche Andrea Ranocchia, arrivato a Milano nel 2011 è stato anche capitano dell’Inter con cui ha collezionato 255 presenze, vincendo la coppa Italia del 2011 oltre che i due titoli dell’ultimo anno nerazzurro.

Infine saluteranno i due giocatori cileni, Alexis Sanchez e Arturo Vidal, i cui stipendi pesano complessivamente più di 13 milioni sulle casse nerazzurre. Mentre Sanchez ha saputo dare in diverse occasioni il suo apporto, segnando ad esempio il gol decisivo nella finale di supercoppa Italiana, Vidal è stato un giocatore piuttosto deludente negli ultimi due anni, ricordando a malapena quello che avevamo visto proprio a Torino. Il loro contratto non è in scadenza ma l’Inter è disposta a pagare una penale per liberarsi di due giocatori che potrebbero far spazio ad un colpo top.