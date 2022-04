Abramovich lascia il Chelsea sul lastrico: l’ultima notizia è veramente assurda

La cessione obbligata da parte di Roman Abramovich ha creato non pochi problemi al Chelsea: nessuno però si aspettava di ascoltare una notizia simile. Il mondo del calcio è sconvolto.

L’ultima notizia che arriva da Londra è la sintesi della crisi che i Blues stanno affrontando. Ecco cos’è successo.

Da più di un mese il Chelsea sta affrontando una situazione di instabilità e caos a causa dell’addio di Abramovich. La crisi finanziaria nel club è totale: l’ultimo fatto accaduto dimostra la situazione paradossale che stanno vivendo i Blues.

Chelsea, la crisi del club dopo l’addio di Abramovich

A Stamford Bridge tira un’aria di sconforto da quando è scoppiato il caso Abramovich. L’addio dell’ex patron russo è un fatto risaputo, ma le sanzioni imposte a ogni bene di sua proprietà sono ancora ben presenti. Le conseguenze della crisi finanziaria hanno colpito il club in più aspetti: il credito dalle banche non è stato concesso, gli sponsor non supportano più il club, sono rimasti pochi soldi a disposizione, sono state bloccate le vendite del merchandising, è stato emesso lo stop alla vendita di biglietti per le partite di Premier a Stamford Bridge ed è stato fermato il mercato dei calciatori.

Tuttavia, come se non bastasse, la squadra deve affrontare ulteriori problematiche che rendono ancora più difficoltoso lo svolgersi della stagione.



Situazione paradossale, tifosi nello sconforto: non è possibile

Un’ulteriore ha messo i tifosi nello sconforto: il Chelsea per spostarsi nelle trasferte, soprattutto in quelle di Champions League che hanno prezzi elevati, deve utilizzare il bus, affrontando viaggi lunghi e con budget limitatissimi: una situazione grottesca rispetto a qualche mese fa per il club campione d’Europa in carica. Il Chelsea sarà impegnato in Champions nella sfida contro il Real Madrid: l’andata verrà giocata in casa, mentre il ritorno da giocare al Bérnabeu si prospetta un lungo viaggio da affrontare.

Per quanto riguarda la futura presidenza del club londinese invece i compratori più interessati sono la famiglia Ricketts, i quali hanno fatto una promessa per convincere i tifosi di essere i giusti successori di Abramovich.

La famiglia Ricketts avrebbe infatti comunicato che sotto la loro presidenza il Chelsea non parteciperebbe mai alla Super League: un fatto che potrebbe attirare i favoritismi dei tifosi inglese, che si sono sempre pronunciati contro la nuova eventuale competizione europea.