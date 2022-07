Chi è il bambino ritratto in foto? Si tratta di una famosissima star del calcio

By

Osservate molto attentamente il bambino della foto posta come immagine in evidenza, ma si tratta di un volto noto del calcio internazionale… avete capito, dunque, chi è il bambino ritratto nella fotografia?

Nel mirino dell’attenzione delle web troviamo il bambino che vi mostriamo nell’immagine condivisa come immagine di copertina del nostro articolo, un giovane atleta che nel corso della sua carriera è diventato uno dei calciatori più famosi al mondo e anche più amati dal pubblico femminile e non solo.

Il bimbo in questione, non a caso, ben presto è stato annoverato come uno dei sex symbol internazionali conquistando la scena anche in campo cinematografico, qui dove è stato prodotto un film che porta anche il suo nome all’interno del titolo.

Chi è il bambino di tratta in foto?

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo la foto in questione che è subito ha fatto il giro dei media, oltre che dei social network.

La foto a cui facciamo riferimento ritrae un volto noto del calcio internazionale ancora bambino, qui dove ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel campo di calcio ignaro di ciò che sarebbe successo da lì a breve ed è il modo in cui sarebbe cambiata radicalmente la sua vita. Avete capito, dunque, di chi stiamo parlando?

La foto dell’ex calciatore sbanca sui social network

Il bambino ritratta in foto, quindi, e proprio lui ovvero David Beckham… la special guest del film Sognando Beckham e con alle spalle una grandissima carriera calcistica che gli ha permesso di dominare la scena in Inghilterra e non solo.

La foto in questione, inoltre, fa da sfondo anche ad un annuncio veramente molto importante che riguarda la collaborazione con la produzione Netflix così come lo stesso David Beckham ha rivelato attraverso il post condiviso nella sua pagina Instagram nel corso delle ultime ore: “Sono entusiasta di confermare che sto collaborando con @Netflix su una serie di documentari sulla mia vita e carriera … La serie conterrà archivi invisibili, storie non raccontate e interviste con le persone che hanno fatto parte del mio viaggio. La serie è diretta e prodotta dai vincitori dell’Oscar @fisherstevens e John Battsek. Guarda questo spazio…”.