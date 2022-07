Elisabetta Canalis foto da cardiopalma, si tocca proprio li – Followers in delirio

Elisabetta Canalis durante un momento di relax si è lasciata fotografare mentre si sistema in una zona del corpo molto particolare. Ecco la foto che ha mandato tutti quanti in delirio.

Una delle donne più belle del panorama televisivo italiano è Elisabetta Canalis diventata famosa per essere stata una delle veline più famose del tg satirico Striscia la notizia e per aver avuto una storia d’amore con Bobo Vieri.

Elisabetta Canalis si sistema il costume toccandosi in un punto particolare

L’ex Velina ha intrapreso una storia d’amore con il calciatore dopo che Enzo Iacchetti gliel’ha passata al telefono, ma la love story è terminata a causa dei ripetuti tradimenti di Vieri nei suoi confronti.

Come ha ammesso lo stesso giocatore nel suo libro autobiografico, Chiamatemi Bomber, la donna era esasperata per il suo comportamento e quando scopriva cose non belle gliele dava di santa ragione.

Inoltre, tra le pagine della sua biografia, Vieri racconta di quando disperata per l’ennesimo tradimento, Elisabetta ha rigato la sua Porsche Cayenne appena comprata per fargli uno sfregio.

Nata a Sassari, nel 1978 dopo l’avventura a Striscia la notizia debutta come attrice nella fiction Carabinieri per poi sostituire Michelle Hunziker nella seconda stagione della sit-com Love Bugs al fianco di Fabio De Luigi.

Nel 2011 prende parte come valletta al Festival di Sanremo assieme a Belen Rodriguez venendo poi chiamata insieme alla showgirl argentina anche nella prima serata dell’edizione 2012 nello stesso ruolo.

Dal punto di vista sentimentale dopo la storia d’amore con Vieri è stata legata per un paio d’anni assieme al divo di Hollywood, George Clooney e grazie a questa relazione viene conosciuta anche all’estero e partecipa alla versione statunitense di Ballando con le Stelle.

Finita la storia con l’attore, si sposa con il chirurgo Brian Perri da cui ha una figlia chiamata Skyler.

Ultimamente la Canalis è protagonista di molti spot pubblicitari, in particolar modo ha fatto scalpore la sua presenza durante la campagna pubblicitaria andata in onda durante il Festival di Sanremo 2022 riguardante la Liguria.

La foto pubblicata sui social

Nello spot, Elisabetta, si fa promotrice della regione dicendo più volte La Mia Liguria, nonostante lei sia Sarda.

In un ultimo post pubblicato su Instagram, l’ex velina si è mostrata in tutta la sua forma fisica perfetta in un costume da bagno total black intenta a sistemarsi la mutanda toccandosi in un punto molto particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La foto che è stata riempita di like da parte dei followers è stata commentata anche da Paola Iezzi e da Chiara Blasi.