Lazio, grandi manovre a centrocampo: due innesti nel mirino per accontentare Sarri

La Lazio è una delle squadre più attive sul mercato: i biancocelesti ora vogliono rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri.

La dirigenza laziale ha già regalato dei colpi di mercato al proprio allenatore, ma la operazioni non sono ancora finite: l’obiettivo è rinforzare il centrocampo.

La Lazio, per ora, è stata una delle squadre più attive durante questa sessione di calciomercato. La dirigenza ha già chiuso diversi colpi: Marcos Antonio, Cancellieri, Casale, Gila, Romagnoli e Maximiano. Tuttavia, il mercato non è ancora finito: quasi sicuramente arriverà un altro portiere, data la doppia di partenza di Strakosha e Reina. Nel frattempo, però, si pensa anche a rinforzare il centrocampo: Sarri è in attesa di nuove pedine per la linea mediana. Tuttavia, molto dipenderà dal futuro dei due titolarissimi Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

Lazio protagonista del mercato: si lavora a centrocampo

La Lazio sta accontentando Sarri sul mercato: la società vuole costruire una squadra più competitiva rispetto a quella della passata stagione con l’obiettivo di alzare l’asticella dopo l’annata appena conclusa. L’obiettivo è consolidare il quinto posto in campionato (guardando anche alla top 4) e intraprendere un buon cammino in Europa League ed in Coppa Italia.

I rinforzi hanno reso felice l’allenatore, che ora può lavorare con la rosa quasi al completo in vista dell’inizio del campionato a metà agosto. Tuttavia, il mercato della Lazio non è ancora finito. Come anticipato, arriverà un altro portiere (Provedel primo nome sulla lista), ma non è da escludere anche un intervento a centrocampo.

Luis Alberto e Milinkovic-Savic sono i titolari, ma la società è alla ricerca di valide alternative oltre al già presente Basic. Per questo motivo, potrebbe arrivare una nuova mezzala, ma gli acquisti potrebbero essere due nel caso in cui dovesse esserci una cessione importante. I nomi in orbita biancoceleste, ad oggi, sono quelli di Matias Vecino e Ivan Ilic.

L’uruguagio è reduce da un’avventura di cinque anni con l’Inter ed è attualmente svincolato ed in cerca di un nuovo club, mentre il centrocampista dell’Hellas ha vissuto due buone annate con la maglia gialloblù ed è pronto per il salto in una big.

La Lazio, ad oggi, potrebbe prendere entrambi solo se uno fra Luis Alberto e Milinkovic-Savic lasciasse la squadra (lo spagnolo sarebbe il principale candidato).

Sarri apprezza entrambi, ma Ilic sarebbe il suo preferito. Tuttavia, anche il profilo di Vecino gli è gradito e conosce già il giocatore avendolo allenato all’Empoli. Nei prossimi giorni ci sarà maggiore chiarezza, ma almeno uno dei due dovrebbe arrivare alla Lazio salvo sorprese.