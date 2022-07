Spalletti spiazza tutti con una richiesta inaspettata: no alla cessione, deve restare

Luciano Spalletti si appresta a vivere la seconda stagione alla guida del Napoli. L’allenatore ha bloccato la cessione di un top player.

Gli azzurri sono pronti per una nuova stagione: Luciano Spalletti è il centro del progetto tecnico. L’allenatore ha bloccato una cessione: richiesta chiara e precisa.

Il Napoli è reduce dalla prima stagione di Luciano Spalletti alla guida della squadra. L’allenatore ha svolto un buon lavoro ed è riuscito a portare gli azzurri al terzo posto in Serie A lottando per lo scudetto per diversi mesi. Ad ogni modo, l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League è stato raggiunto agevolmente e da qui si ripartirà per la prossima annata.

L’obiettivo è alzare l’asticella e rendere ancor più competitiva la rosa per imporsi in campionato ed in Europa: sarà necessario un intervento sul mercato. Intanto, però, si pensa anche ad eventuali cessioni: Spalletti ha una richiesta specifica a tal proposito.

Spalletti parla chiaro: veto sulla cessione del big

Come anticipato, il Napoli sarà attivo sul mercato con lo scopo di rinforzare la rosa di Spalletti. Ad oggi, gli azzurri hanno già ufficializzato due nuovi innesti: Olivera e Kvaratskhelia. I due sostituiranno, almeno numericamente, due giocatori che hanno lasciato la squadra a parametro zero: Ghoulam ed Insigne.

Tuttavia, i rinforzi non finiranno qui. Salvo sorprese, infatti, ci saranno anche altri arrivi, anche se il numero di acquisti sarà direttamente legato a quello delle eventuali cessioni. Per questo, sarà importante chi lascerà la squadra nel minor tempo possibile. A tal proposito, ci sono dei nodi da sciogliere: Ospina ha già detto addio da svincolato, Mertens vorrebbe rinnovare e sarebbe disposto ad abbassare la richiesta economica, mentre Fabian Ruiz e Koulibaly sono in scadenza nel 2023 e dunque al centro di una situazione molto delicata.

In particolare, il centrocampista spagnolo avrebbe rifiutato le prime offerte di prolungamento e potrebbe addirittura essere messo fuori rosa.

Un altro giocatore in bilico è Matteo Politano, che non sente più la fiducia e vorrebbe vivere una nuova esperienza. Gattuso vorrebbe riabbracciarlo a Valencia, ma il club spagnolo è alle prese con le cessioni che stanno rallentando gli acquisti.

Se l’ex Sassuolo ed Inter dovesse dire addio, il reparto avanzato potrebbe subire dei cambiamenti. Degli attaccanti, però, ce n’è uno che Spalletti vorrebbe tenere a tutti i costi: Lozano.

Il messicano è uno dei pupilli dell’allenatore che, già un anno fa, aveva chiesto alla dirigenza di non venderlo per nessuna ragione. L’ex PSV ha vissuto una stagione un po’ complicata anche a causa di un infortunio che lo ha colpito duramente, ma il prossimo anno potrebbe essere quello del rilancio.

Con l’addio di Insigne e la possibile cessione di Politano, sarebbe lui l’esterno offensivo più importante della rosa e Spalletti ci crede fino in fondo.

L’allenatore toscano avrebbe ribadito la sua volontà anche questa estate: Lozano deve rimanere a tutti i costi e sarà titolare. Se Politano dovesse lasciare il Napoli, gli azzurri avrebbero individuato in Deulofeu il sostituto ideale: lo spagnolo giocherebbe a sinistra con il Chucky sul lato opposto. Spalletti punta su di lui: la società è pronto ad assecondarlo.