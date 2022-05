Chiara Nasti, il reggiseno è esploso del tutto | Follower impazziti: FOTO

Chiara Nasti ha pubblicato una foto facendo impazzire tutti i suoi fan per aver messo in mostra il suo seno. Ecco il post di Instagram.

Chiara Nasti è una blogger molto famosa nel mondo del calcio per essere stata la compagna del giocatore dell’AS Roma, Nicolò Zaniolo e per essere attualmente la fidanzata di Mattia Zaccagni, attualmente giocatore della Lazio in prestito dal Verona.

Chiara Nasti e il post di Instagram

Nata a Napoli nel 1998, sin da piccola ha sempre avuto come passione il mondo della moda tanto da cominciare a posare pubblicando sui social, foto da lei stessa scattata all’età di tredici anni diventando in poco tempo seguitissima sul web.

A quindici anni, decide di aprire un blog facendola diventare una delle ragazze under 18 più seguite sul web dandole un successo che non si aspettava di ricevere.

Spesso, per via della sua fisicità è stata paragonata a Belen Rodriguez, anche se con il tempo questa somiglianza è andata via via a scomparire. Da sempre una gran chiacchierona in una passata intervista ha rivelato di essere scappata dall’asilo e di essere stata sempre vivace a scuola a tal punto da prendere sempre bassi voti in condotta.

Sorella di Angela Nasti, ex protagonista di Uomini e Donne, Chiara ha tentato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo partecipando alla tredicesima edizione dell’Isola dei famosi ma lasciando il reality per via della nostalgia di casa.

Sentimentalmente è stata legata con il rapper Emis Killa e le sono stati attribuiti nel corso degli anni dei flirt con i calciatori Niklas Dorsch e Neymar. Nel 2021 si fidanza con Nicolò Zaniolo, ma la storia tra la blogger e il calciatore giallorosso dura pochi mesi e la stessa annuncia la fine della loro storia.

La foto pubblicata sul web

Attualmente è legata con il calciatore Mattia Zaccagni e i due attendono un bambino e in occasione del gender reveal i due hanno affittato lo Stadio Olimpico di Roma suscitando molte critiche da parte del web.

In dolce attesa di un maschietto, Chiara non ha perso tempo per godersi i primi raggi di sole della bella stagione facendosi fotografare in tutta la sua bellezza con un costume da bagno Dior adatto alle future mamme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

I fan della Nasti si sono scatenati per riempirla di like e complimenti e tra i commenti si possono leggere apprezzamenti da parte di molte sue ammiratrici che la seguono sin dai suoi esordi sul web che la definiscono stupenda e in forma nonostante la gravidanza.