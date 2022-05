Pogba-Juve, ci siamo! Spunta il clamoroso retroscena che non lascia più alcun dubbio

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è cosa sempre più certa: il clamoroso retroscena emerso nelle ultime ore non lascia più dubbi, tifosi in estasi!

La Juventus è attivissima sul calciomercato per cercare di regalare ad Allegri una squadra in grado di lottare ai vertici sia in Italia che in Europa.

Ormai non ci sono più dubbi: il calciomercato estivo precedente alla stagione 2022/23 sarà targato Juventus. I bianconeri vogliono voltare pagina e tornare a vincere dimenticando questi ultimi disastrosi anni. Per questo motivo, Andrea Agnelli insieme a tutta la dirigenza vuole regalare a Massimiliano Allegri una squadra in grado di far rendere al meglio le caratteristiche dell’allenatore toscano.

I cambiamenti rispetto alla passata stagione non saranno pochi: a dire addio infatti, oltre a Chiellini, sono senza dubbio Dybala, Bernardeschi e Morata. Da valutare ci saranno anche altre situazioni come quella dei brasiliani Alex Sandro e Arthur, sempre più sul punto di partenza. I giocatori dai quali si ripartirà saranno invece Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, chiamati a trascinare la squadra per i prossimi anni.

Per ritornare a essere una squadra top, la Juventus ha però anche bisogno di alcuni uomini di esperienza internazionale in grado di trasmettere lo spirito vincente ai più giovani. In tal senso sembrano ben avviate le trattative per portare a Vinovo due super giocatori come Angel Di Maria e Paul Pogba. Per quanto riguarda il centrocampista francese, si tratterebbe di un ritorno molto gradito per i tifosi bianconeri.

Pogba, quell’indizio di mercato che non lascia spazio a fraintendimenti: sarà bianconero

Pogba ha giocato tra il 2012 e il 2016 quattro stagioni con la maglia della Juventus, collezionando 178 presenze, 34 gol e 40 assist. Arrivato a parametro zero dal Manchester United, il Polpo rappresentò una delle più grandi plusvalenze per il club juventino che lo rivendette sempre ai Red Devils per 105 milioni di euro. Dopo altri sei anni non particolarmente esaltanti in Inghilterra, il suo futuro sarà ancora in bianconero.

Come dieci anni fa, Pogba arriverà a parametro zero per rinforzare un reparto, il centrocampo, molto criticato in questa stagione. La conferma del suo ritorno arriva da un post pubblicato nelle ultime ore dal centrocampista francese su Instagram in cui, mostrando un nuovo taglio di capelli, ha scritto: “You know what time is it” (Sapete che ora è). Poco dopo nei commenti è arrivata la risposta del suo barbiere autore del look, che ha risposto senza lasciare dubbi: “Pogback”, lo slogan utilizzato dai tifosi della Juventus riguardo a un suo eventuale ritorno.

Un indizio di mercato molto chiaro che dimostrerebbe come la trattativa sia ormai ai dettagli e di come l’ufficialità potrebbe arrivare a breve.