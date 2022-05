Inter – La dirigenza ha fretta: la trattativa sta per entrare nel vivo

La dirigenza dell’Inter ha fretta e vuole chiudere in tempi stretti una trattativa molto importante. Le prossime settimane saranno cruciali.

Il futuro è un tema centrale in casa Inter: la dirigenza vuole chiudere al più presto un’importante trattativa.

L’Inter ha già messo alle spalle la stagione appena conclusa. Nonostante le difficoltà predette un anno fa, i nerazzurri hanno conquistato due trofei, hanno raggiunto gli ottavi di Champions League ed hanno lottato fino all’ultimo per il campionato.

Ora l’obiettivo è alzare l’asticella per tornare a vincere la Serie A: per questo, la dirigenza ha già iniziato a programmare la prossima stagione pianificando la sessione estiva di calciomercato.

Le prime trattative sono state avviate, ma ce n’è una in particolare che la società vorrebbe chiudere il prima possibile.

Ora c’è fretta: l’Inter vuole chiudere subito un’operazione importante

Come anticipato, l’Inter ha spostato l’attenzione sul futuro. L’intenzione è quella di rimanere una squadra competitiva per cercare di vincere lo scudetto l’anno prossimo.

Un primo incontro per pianificare la prossima stagione è già andato in scena: la dirigenza ha incontrato Simone Inzaghi per parlare di prospettive e mercato. Intanto, l’allenatore rinnoverà presto il proprio contratto fino al 2024 con opzione per il 2025, segno di fiducia totale nei suoi confronti.

Un altro rinnovo in attesa di risposta è quello di Ivan Perisic: il croato piace alla Juve, ma anche a Tottenham e Chelsea. L’Inter ha alzato la propria offerta per andare incontro alle richieste del croato: c’è fiducia per la riuscita della trattativa, ma tutto dipenderà dal giocatore.

Nel frattempo, si pensa anche alle prossime mosse di mercato: dopo Onana (che verrà ufficializzato verso luglio), i nerazzurri studiano altri due parametri zero. La società, infatti, ha nel mirino sia Dybala che Mkhitaryan: nel caso dell’armeno la trattativa è ben avviata, mentre per l’argentino ci vorrà un po’ di pazienza.

Un’altra trattativa sta per entrare nella fase cruciale: il rinnovo di Milan Skriniar.

Il difensore slovacco è stato autore di un’ottima stagione ed è un punto fermo per Inzaghi. L’attuale accordo ha scadenza nel 2023 e l’Inter non ha assolutamente intenzione né di cederlo né di perderlo a parametro zero. Per questo motivo, c’è voglia di trovare un accordo in maniera rapida per prolungare il contratto.

Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero già stati dei primi contatti per rinnovare fino al 2027. Su di lui ci sono gli occhi dei top club della Premier League, ma Skriniar avrebbe dato la priorità all’Inter, club con cui in passato ha già firmato un rinnovo senza l’ausilio del procuratore sportivo.

Il suo nome, inoltre, è in lista insieme a quelli di Barella e Brozovic come possibili eredi della fascia di capitano. L’eventuale rinnovo di contratto ne attesterebbe ulteriormente il ruolo da leader della squadra: l’accordo potrebbe essere formalizzato già in estate.