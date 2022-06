Chiara Nasti, la camicetta trasparente mette in mostra le morbide “colline”

La camicetta trasparente di Chiara Nasti sfoggiata in un suo post sui social non nasconde le sue curve. Ecco la foto.

Chiara Nasti nelle ultime settimane è rimbalzata non solo nelle testate giornalistiche sportive ma anche in quelle di gossip per via di alcune sue dichiarazioni nei confronti del suo ex fidanzato.

Chiara Nasti e la camicetta trasparente

Attualmente la donna è fidanzata con il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni da cui aspetta un bambino. In occasione del gender reveal dove la coppia ha scoperto di star aspettando un maschietto, i due hanno affittato l’intero Stadio Olimpico di Roma per l’evento.

Sui social, in molti si sono scatenati contro di loro per via del modo di aver occupato l’intero stadio della Capitale per questa motivazione e la Nasti ha dichiarato che non ci vede nulla di male e che non è la prima e né sarà l’ultima ad aver fatto una cosa del genere tra l’altro per un lieto evento.

Il momento della rivelazione del sesso del nascituro è stata immortalata tramite dei video che sono apparsi in rete a seguito alla pubblicazione di Chiara e di Mattia sui propri profili social.

Ma la Nasti è stata al centro di una polemica riguardo le sue dichiarazioni sul suo ex fidanzato, il calciatore dell’AS Roma, Nicolò Zaniolo. Data la rivalità tra i due club la Roma e la Lazio, i tifosi giallorossi in occasione della vittoria della loro squadra alla Conference League hanno intonato un coro in cui dichiarano che il figlio di Zaccagni è di Zaniolo.

In un video, lo stesso calciatore della Roma ha intonato il motivetto e di conseguenza la Nasti ha voluto dire la sua dichiarando che il numero 22 della Roma non ha chissà quale dote domandandosi come abbia fatto a mettere al mondo un figlio ritrovandosi un gamberetto tra le gambe.

La foto su Instagram

La dichiarazione ha fatto scaturire molte polemiche ma da parte di Zaniolo non c’è stata nessuna replica anzi, da parte sua ha cercato di calmare i suoi tifosi, facendosi scivolare di dosso tutte le parole.

Chiara Nasti, sui suoi profili social si mostra in varie foto dove mette in mostra il suo pancione e in un’ultima foto pubblicata su Instagram si è fatta immortalare con una camicetta trasparente mostrando il reggiseno che mette in mostra tutte le sue forme.

La Nasti si è mostrata serena nella foto e il post è stato riempito subito di like da parte dei suoi followers che invece non hanno potuto commentarla dato che sul suo profilo non c’è l’opzione per farlo.