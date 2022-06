Juventus – Nuova pista per l’eredità di Dybala: Allegri chiede rinforzi

La Juventus è alla ricerca di un attaccante in grado di raccogliere l’eredità di Dybala: una nuova pista intriga i bianconeri.

Allegri vuole rinforzi in attacco: la Juve valuta vari profili per sostituire Dybala. Un nome nuovo ha catturato le attenzioni dei bianconeri.

La Juventus sarà una delle squadre più attive durante il prossimo calciomercato. I bianconeri vogliono rinforzare la squadra per tornare ad essere competitivi in Italia ed in Europa. La strategia di mercato attuale prevede almeno un colpo per reparto, ma molto dipenderà dalle operazioni in uscita: gli addii di Chiellini, Bernardeschi e Dybala hanno lasciato dei vuoti che saranno colmati.

In attacco si deciderà che linea seguire anche in base al futuro di Alvaro Morata: ad oggi lo spagnolo è sempre più lontano, ma c’è la volontà di effettuare un ultimo tentativo per riscattarlo dall’Atletico Madrid. Intanto, la dirigenza è al lavoro per regalare ad Allegri i primi colpi del mercato estivo: spunta una nuova pista per sostituire la Joya.

Juve, Dybala è un ricordo: ecco il nuovo nome per l’attacco

L’attacco sarà il reparto che subirà maggiori cambiamenti in estate. Ad oggi, solamente Vlahovic e Chiesa sono sicuri al 100% della permanenza; inoltre, c’è la necessità di sostituire Dybala (ormai promesso sposo dell’Inter) e Bernardeschi (con Morata in bilico).

Saranno dunque ingaggiati due tipi di attaccanti: uno (o due) esterni offensivi ed un centravanti che possa far rifiatare Vlahovic.

I nomi per il 9 di scorta, al momento, rappresentato solo delle idee e nulla di concreto: Arnautovic e Simeone sarebbero nel mirino, ma per ora non ci sarebbero stati contatti approfonditi con Bologna e Verona.

Per quanto riguarda le corsie esterne, invece, la Juve ha messo da tempo gli occhi su Di Maria, Raspadori e Zaniolo. Sono tre trattative complicate, nonostante quella con l’argentino fosse giunta ad un buon punto per poi entrare in una fase di stallo.

Allegri, dunque, aspetta i rinforzi per poter iniziare a lavorare alla nuova Juve. Nel frattempo, a causa delle difficoltà a raggiungere un accordo con Di Maria e ad intavolare una trattativa con Sassuolo o Roma, i bianconeri avrebbero virato su un nuovo profilo: David Neres.

Il brasiliano è passato allo Shakhtar a gennaio dall’Ajax, ma cambierebbe volentieri aria, soprattutto a causa della guerra in Ucraina. Il giocatore è già stato nel mirino della Juve recentemente e i bianconero starebbero nuovamente pensando a lui per comporre il tridente con Vlahovic e Chiesa.

Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club, tra cui il Benfica. Lo Shakhtar, per lasciarlo partire, vorrebbe incassare almeno €15 milioni: ad oggi i portoghesi sarebbero avanti, poiché si sono mossi in anticipo, ma la Juve sarebbe pronta ad accelerare i tempi per chiudere la trattativa in breve tempo.

La dirigenza juventina, inoltre, avrebbe messo gli occhi anche su un talento del club ucraino: Mudryk, altro esterno offensivo.