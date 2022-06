Napoli – Tifosi con il fiato sospeso: l’infortunio di un giocatore preoccupa Spalletti

Preoccupazione in casa Napoli: Luciano Spalletti deve già fare i conti con un infortunio di un calciatore. Ecco le condizioni dell’azzurro.

Prima tegola in casa Napoli in vista della prossima stagione. Gli azzurri sono in apprensione per l’infortunio di un calciatore.

Il nuovo Napoli sta nascendo in queste settimane. Gli azzurri potrebbero andare incontro ad una mini-rivoluzione, che dovrebbe partire con alcuni addii eccellenti che richiederebbero un massiccio intervento sul mercato.

Ci sono alcuni nodi da sciogliere prima di dare il via alle operazioni in entrata, tra cui quelli riguardanti alcuni top player come Mertens, Ospina, Fabian Ruiz e Koulibaly. La squadra sarà costruita anche in relazione al destino di questi quattro giocatori: al momento, il belga è il più vicino all’addio (a sorpresa).

Intanto, però, Luciano Spalletti deve già fare i conti con un problema fisico di un calciatore: i tifosi trattengono il respiro.

Napoli, ecco la prima tegola: l’infortunio al ginocchio spaventa gli azzurri

Il Napoli è reduce da una stagione positiva chiusa con il terzo posto in classifica. L’obiettivo è quello di alzare l’asticella, cercando così di competere per le prime due posizioni e per non sfigurare in Champions League.

Come anticipato, potrebbero esserci diversi cambiamenti all’interno della rosa, anche se molto dipenderà dagli sviluppi delle situazioni in bilico che, verosimilmente, verranno risolte nel giro di qualche giorno.

Intanto, Luciano Spalletti già ragiona su quella che sarà la sua squadra. L’allenatore toscano sarà ancora al centro del progetto ed è già al lavoro per costruire una rosa vincente.

Tuttavia, deve già fare i conti con il primo problema fisico della pre-season: il neoacquisto Mathias Olivera ha rimediato un infortunio ad un ginocchio durante un impegno con la Nazionale.

Il terzino, in campo per il match fra Uruguay e Panama, ha dovuto lasciare il terreno di gioco al 37′ in lacrime dopo aver subito una forte distorsione al ginocchio sinistro.

La preoccupazione per le sue condizioni è salita immediatamente, poiché si temeva un eventuale coinvolgimento del legamento crociato.

Le immagini dell’ex Getafe disteso al suolo hanno spaventato i tifosi azzurri e la società, ma, dopo controlli approfonditi, è arrivata una buona notizia. Olivera ha solo subito una distorsione, ma i legamenti non hanno riportato rotture.

Secondo i medici, dunque, il terzino sarà a disposizione tra circa 20-30 giorni: la sua presenza per il ritiro estivo del Napoli non è in discussione.