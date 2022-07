Chiara Nasti pubblica questa foto ma il commento di Zaccagni scatena l’ira del web

By

Continua l’estate d’amore di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in attesa della nascita del loro primo figlio, ma lasciare senza parole il popolo del web troviamo la foto condivisa dell’influencer e che immediatamente ha scatenato l’ira dei fan.

Sono settimane veramente molto intense quelle che l’influencer campagna sta vivendo al fianco del giocatore della Lazio in attesa del loro primo figlio, quindi, super impegnati nell’acquisto delle ultime cose che andranno ad allestire il fatidico corredino e anche la cameretta che la coppia ha pensato per lui.

In questo frangente per Chiara Nasti non mancano di certo le varie critiche esposte dal popolo del web, anche se questa volta a finire nel mirino degli attacchi è stato il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni.

Mattia Zaccagni travolto dalla bufera

Ebbene sì, come abbiamo avuto molto dispiegare precedentemente nel mirino dell’attenzione del web troviamo il calciatore della Lazio e la sua attuale compagna nonché futura mamma del primo suo figlio. Solo un anno il giocatore della Lazio e Chiara Nasti si sono incontrati una bellissima storia d’amore, e ben presto diventeranno genitori così come entrambi hanno annunciato non molti mesi fa attraverso la condivisione di vari post sui social network e il clamoroso gesto fatto da Zaccagni su campo di calcio.

La giovane coppia è già al settimo cielo in vista del evento ma questa volta una nuova bufera coinvolge l’atleta è l’influencer campana a seguito di un commento che Mattia Zaccagni ha condiviso di seguito al posto pubblicato recentemente dalla Nasti.

“Bruttissima”

È questa è la parola che nel corso delle ultime ore ha scatenato l’ira da parte dei fan e del popolo del web nel vedere il commento che Mattia Zaccagni ha scritto alla compagna Chiara Nasti.

La parola in questione fa da sfondo ad un commento ovviamente ironico diretto alla compagna, costellato da un cuoricino color il successivo post di risposta condivisa a sua volta da Chiara Nasti sottolineando in modo scherzoso e affettuoso con il quale Mattia Zaccagni si è rivolta a lei… allarme rientrato dunque nonostante le critiche da parte del popolo del web.