Chiara Nasti spaziale: il bikini è troppo piccolo, stanno completamente di fuori

Chiara Nasti si è fotografata con un bikini che non riesce a contenere tutte le sue forme. Ecco il post pubblicato sui social.

Negli ultimi giorni si è sentito spesso parlare sia nel mondo del gossip che nel mondo del calcio di Chiara Nasti e di Nicolò Zaniolo per via di un’affermazione della donna nei confronti del calciatore.

Chiara Nasti e la foto di Instagram

Il tutto è iniziato quando i tifosi Romanisti, a seguito della vittoria dell’AS Roma alla Conference League hanno intonato un coro in cui intonano: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”.

Il motivo di questa frase sta nel fatto che Zaniolo è stato fidanzato con l’influencer fino allo scorso anno e adesso la ragazza è fidanzata con Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio da cui aspetta un figlio.

La Nasti, ha risposto per le rime a questo coro dichiarando che Zaniolo tra le gambe si ritroverebbe un gamberetto e che non sa come abbia potuto mettere al mondo un figlio finendo la dichiarazione dando dello sfigati a tutti i tifosi romanisti.

Nata a Napoli nel 1998, Chiara Nasti ha da sempre avuto il desiderio di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e per farlo ha cercato la strada del web cominciando a pubblicare dall’età di 13 anni foto ritraenti se stessa avendo un enorme seguito.

Per questo motivo a 15 anni apre un blog diventando una delle under 18 più seguite di sempre ricevendo un successo che non immaginava di ottenere.

Quando era più piccola era spesso paragonata a Belen Rodriguez per la sua somiglianza fisica ma crescendo ha sviluppato altri tratti somatici e la somiglianza è andata anno dopo anno a scomparire.

Il bikini stretto

Da sempre chiacchierona a tal punto da aver sempre avuto bassi voti in condotta ed essere scappata dall’asilo per via del suo carattere vivace che non ha mai abbandonato, è sorella di Angela Nasti, ex protagonista del programma di Canale 5, Uomini e Donne.

Attualmente, Chiara è impegnata con Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e i due aspettano un bambino. Per via del gender reveal la coppia hanno ricevuto enormi critiche dal web dato che hanno affittato l’intero Stadio Olimpico per l’occasione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Chiara Nasti nonostante la gravidanza non smette di pubblicare foto sul suo profilo Instagram e in un ultima foto si è mostrata con un bikini rosso molto striminzito date le sue forme che con la gravidanza sono aumentate rischiando si far fuoriuscire il seno dal costume per la gioia dei suoi fan.