Mertens rispedisce la proposta al mittente e dice la sua: ecco la risposta pesantissima del belga

Dries Mertens e il Napoli sono lontani dal trovare un accordo sul rinnovo. Il belga ha rispedito la proposta al mittente.

Dries Mertens, acquistato dal Napoli nel 2013 dal PSV, dopo nove anni nel capoluogo campano sembrerebbe aver preso una decisione sul suo futuro.

Mertens e Napoli, una storia d’amore che dura ormai da 9 anni. Il belga vorrebbe rinnovare e il Napoli vorrebbe tenerlo. Il problema di questo amore, ora, è che le due parti non si vogliono venire incontro.

Durante la stagione entrambe le parti hanno affermato pubblicamente di voler continuare insieme senza però passare mai alle cose formali. Nei prossimi gironi si saprà di più sul futuro di Mertens aspettando il summit decisivo con la società.

In caso di mancato rinnovo, sul calciatore c’è l’interesse della Lazio di Sarri che resta alla finestra e monitora la situazione. Una meta che sembrerebbe gradita al giocatore anche se non è sicuro, in caso di mancato rinnovo, di rimanere in Italia a giocare vestendo una maglia diversa da quella azzurra.

A breve la decisione finale: via a parametro zero o accordo, tifosi in attesa

Mertens, tramite i suo legali, ha fatto una proposta alla società campana, le richieste sono altissime e in Napoli non sarebbe intenzionato ad accettare con questi termini.

Il belga, recentemente tramite i suoi legali, ha fatto sapere alla società che vorrebbe rimanere per altri due anni con un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione. In più nella richiesta spedita dai suoi legali ci sarebbero una serie di bonus e di premi in caso di raggiungimento di determinati traguardi e una commissione di migliaia di euro per l’agenzia belga Stirr Associates.

De Laurentis aveva offerto 1,5 milioni di euro all’anno al giocatore che però ha rispedito al mittente l’offerta. Nei prossimi giorni avverrà il summit decisivo nel quale le parti prenderanno una decisione definitiva.

Se non si dovesse trovare un punto di accordo il belga dirà addio a Napoli e ai suoi tifosi che hanno sempre fatto sentire il ragazzo, proveniente da Leuven, come uno di loro.