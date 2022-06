Mourinho impazzito, non solo Matic: la prossima mossa è bianconera

La Roma si muove sul mercato: dopo Matic, Mourinho punta ad un altro sorprendente obiettivo che fa esaltare i tifosi.

Dopo la vittoria della Conference League, la Roma non si ferma: Mou ha in mente un obiettivo da strappare alla Juventus.

La Roma dopo la vittoria della Conference League sogna in grande e vuole rafforzare ulteriormente la rosa. I giallorossi avrebbero puntato gli occhi su un giocatore della Juventus, che sarebbe pronto ad abbandonare il club per raggiungere la corte di Mou. Tuttavia, il club giallorosso non può sottovalutare la concorrenza di altri club, che puntano ad incorporare il giocatore, data la sua volontà di lasciare i bianconeri: in particolare quella di due club di Premier League.

Roma, gli obiettivi di mercato di Mourinho

La Roma di Mou sogna in grande in vista della prossima stagione: gli obiettivi di mercato sono diversi e arricchirebbero la rosa per tornare ancora più competitivi. I tifosi giallorossi possono esultare per l’arrivo di Matic, che arriva svincolato dal Manchester United. Il centrocampista sostituirà Oliveira, che quasi sicuramente non verrà riscattato. Un colpo importante per Mou, che ha già allenato il giocatore in precedenza e dunque lo conosce bene.

La Roma si pone inoltre come obiettivo il ritorno di Leandro Paredes, che vedrebbe di buon occhio un rientro in giallorosso. Un ulteriore obiettivo sarebbe il sogno di portare a Trigoria Mario Gotze, attualmente al PSV, ma alla ricerca di un progetto per rilanciarsi.

La proposta furba per convincerlo è già sul tavolo: tutti i dettagli di un obiettivo perfetto

La Roma avrebbe puntato gli occhi su Juan Cuadrado: il colombiano ha chiesto la cessione alla Juve. L’esterno è in scadenza la prossima estate, ma il biennale proposto dai bianconeri che si aggira intorno ai 3 milioni a stagione non soddisferebbe il giocatore, che punta a cifre maggiori. Qualora le parti non dovessero trovare un accordo per “spalmare” l’ingaggio del giocatore – che ha automaticamente rinnovato il contratto con i bianconeri per l’attivazione di una clausola nel suo contratto – Mou resterebbe alla finestra per sperare in un suo approdo in giallorosso.

I giallorossi starebbero puntando al suo cartellino e sarebbero pronti ad offrirgli una cifra che si aggira attorno ai 4 milioni di euro a stagione. La Juventus però non farebbe partire il colombiano con facilità, dunque l’operazione con i bianconeri andrebbe discussa e bisognerebbe trovare un punto d’accordo per fissare il prezzo.