Rafael Leao si allontana dal Milan: ecco il club che può spuntarla sugli altri

La permanenza di Rafael Leao al Milan non è più una certezza, l’esterno portoghese, infatti, ha suscitato parecchio interesse e su di lui c’è molta concorrenza. Ecco a chi potrebbe dire si.

Tra i protagonisti di questa annata in rossonero, Rafael Leao, grazie alle ottime prestazioni potrebbe essere presto un pezzo pregiato del mercato.

Il Milan punta a trattenere il portoghese ma, con delle pretendenti così, non sarà affatto facile.

Pedina imprescindibile per Pioli

Protagonista indiscusso di questa stagione rossonera, Rafael Leao è tra i maggiori artefici dell’ottimo campionato del Milan. Il diavolo, infatti, comanda la classifica a due giornate dal termine con un vantaggio di due punti sui cugini dell’Inter. In questa delicatissima fase finale del campionato Leao ha preso per mano la squadra a suon di gol, assist e prestazioni. Nelle ultime quattro giornate, l’esterno ex Lille ha messo a referto 2 gol e 3 assist decisivi per le vittorie rossonere. Nell’ultimo impegno contro il Verona ha fornito a Sandro Tonali due palle solo da spingere in rete e che hanno rimesso in piedi una partita che si era messa in salita dopo il gol di Faraoni. Se il Milan, dunque, può credere concretamente nello Scudetto è merito anche del portoghese, che nell’ultimo anno ha fatto registrare una crescita esponenziale. È diventato una pedina imprescindibile nello scacchiere di Stefano Pioli al punto di scalzare in maniera definitiva Ante Rebic, utilizzato ormai solo a partita in corso.

Su di lui c’è mezza Europa, ma uno su tutti può sbaragliare la concorrenza

Il futuro di Rafa al Milan, però, è tutt’altro che scontato. Il suo procuratore, Jorge Mendes, dopo la morte di Mino Raiola è diventato il procuratore più influente in circolazione, potendo contare nella sua scuderia un certo CR7. Il Milan, per trattenerlo, punta a chiudere la trattativa per il passaggio di proprietà da Elliot a Investcorp, anche se lo slittare del closing ha dato tempo ad una nuova società di inserirsi: si tratta di RedBird, già proprietaria del Toulouse.

Se il Milan dovesse cambiare proprietà, Investcorp o RedBird che sia, potrebbe avere la potenza economica per trattenere Leao. La dirigenza rossonera ha già in mente un ritocco dell’ingaggio che passerebbe da 1,4 a 4 milioni di euro annui. Su di lui è forte l’interesse di tre superpotenze economiche: PSG, Manchester City e Newcastle.

Se con l’acquisto di Haaland il City potrebbe defilarsi definitivamente, diverso è il discorso per PSG e Newcastle. I due ricchissimi club potrebbero mettere sul piatto una cifra superiore ai 70 milioni di euro e garantire al giocatore un ingaggio doppio rispetto a quello offerto da Maldini e Massara. Il Milan ha congelato tutte le trattative per focalizzarsi sul campionato e, in caso di Scudetto, chissà se possa essere il primo e l’ultimo per Leao con il diavolo.