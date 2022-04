China Suarez ci riprova con Icardi: ecco la canzone per lui

China Suarez non ha la benché minima intenzione di arrendersi con Mauro Icardi, tanto da dedicare una canzone all’attaccante del Paris Saint Germain scatenando le direi di Wanda Nara.

Chi aveva detto che è l’attrice e modella argentina ben presto avrebbe rinunciato alla sua pretesa sul presunto ex amante Mauro Icardi? In questi mesi non sono mancate le notizie di gossip relative al presunto flirt che l’attaccante la modella e artista China Suarez, soprattutto dopo che la giovane donna ha cercato di far valere in ogni modo la sua verità su quanto accaduto.

Wanda Nara ha deciso di credere alle parole del marito certa del fatto che tra lui e la Suarez non ci sia stato mai nulla, ma in nuovo attacco della giovane donna questa volta lascia ben pochi dubbi su quello che sarebbe stato il flirt con l’attaccante del Paris Saint Germain.

China Suarez ci riprova con Icardi

Ebbene sì, la giovanissima China Suarez a quanto pare non ha la benché minima intenzione di mollare la presa su Mauro Icardi nonostante ripetuti tentativi del calciatore di allontanare la donna, convinto ormai delle sue intenzioni nel voler proteggere la propria famiglia dai continui rumors del gossip lanciati dai media di tutto il mondo.

China Suarez prossimamente arriverà sulle scene musicali mondiali con una nuova canzone dal titolo The game of love, la quale parlerebbe proprio del legame con il marito di Wanda Nara.

La canzone che manda in tilt Wanda Nara

come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, il lancio della canzone The game of love di China Suarez ha subito fatto il giro del mondo, dato che attraverso questo brano la donna ha tutte le intenzioni di far sentire la sua voce circa ciò che è successo davvero con Mauro Icardi.

Non a caso, infatti, sembrerebbe che una delle strofe del brano in questione reciterebbe il la seguente verso: “Me ne vado così delusa amore mio. Non ci sono più coraggiosi nel gioco dell’amore”.