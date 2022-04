Spalletti – Quelle frasi che nessuno ha capito: ecco la verità che si nasconde dietro le parole

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa che hanno fatto decisamente pensare. Nessuno si aspettava frasi simili, ma la verità che si nasconde dietro è completamente diversa.

Spalletti nel post partita di Empoli-Napoli ha commentato la disfatta dei suoi con delle dichiarazioni che nascondono una verità.

Il Napoli perde clamorosamente contro l’Empoli, facendosi rimontare un 2-0. I partenopei deludono i tifosi e fanno sfumare il sogno scudetto. Spalletti è intervenuto in conferenza per commentare quanto visto sul campo: le sue parole e i suoi gesti hanno lasciato intravedere un messaggio nascosto.

Napoli, sfuma il sogno scudetto

Nella 34esima giornata di Serie A al Castellani è andato in scena l’epilogo della speranza dei partenopei per la conquista dello scudetto. Il Napoli era passato in vantaggio grazie ai gol di Mertens e Insigne, portandosi sul 2-0. Quando la vittoria sembrava in tasca, l’Empoli ha segnato il gol che ha riacceso le speranze per i padroni di casa. Un errore di Meret ha spianato la strada al pareggio, con un lucido Pinamonti che si è fiondato sul pallone rinviato male dal portiere e siglare il gol. Proprio l’attaccante ha raddoppiato qualche minuto dopo, siglando la doppietta personale e il 3-2 dell’Empoli.

LEGGI ANCHE –> Sinisa Mihajlovic – La confessione di uno dei suoi è commovente: “Ecco cosa fa sempre”

Subire tre gol nei venti minuti finali di partita ha ferito e creato caos nell’ambiente partenopeo. I giocatori del Napoli andranno in ritiro a partire da martedì: la squadra si allenerà e si riunirà a cena per aprirsi sulle criticità che hanno portato a questa debacle.

Quelle parole fuori dalla realtà, Spalletti non è mai stato così lucido

Spalletti ha commentato così la sconfitta dei suoi: “Prendo atto di quello che accade. Immaginarsi un finale così era difficile. Abbiamo abbassato qualcosa ed è subentrata anche un po’ di paura. Ci saremmo dovuti aspettare una squadra con fame”. Ha inoltre aggiunto che se la squadra non sa reagire è segno che ha trasferito male il suo lavoro ai calciatori.

Spalletti si sarebbe dunque addossato di fatto la colpa della sconfitta, ma le sue parole lascerebbero intendere stupore per l’esito della gara, sottolineando come le qualità dell’Empoli non fossero così “insuperabili” per i giocatori azzurri. Le sue parole apparirebbero contradditorie, come se nascondessero in realtà un altro pensiero.

LEGGI ANCHE –> Gasperini spara a zero su tutti: il retroscena clamoroso che si nasconde dietro le sue parole

Il tecnico si è dichiarato colpevole della debacle, ma allo stesso tempo avrebbe lasciato intendere che la sconfitta sarebbe opera di chi è sceso in campo. I calciatori del Napoli sembrano aver perso il mordente, proprio quando invece avrebbero dovuto affondare.