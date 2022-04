Record in casa Beckham: pronto il secondo matrimonio dell’anno

Colpo di scena in casa Beckham, una delle famiglie più famose al mondo punta al raddoppio con tanto di seconda di imminente matrimonio in arrivo. Ecco tutte le novità.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere i Beckham costantemente protagonisti dell’attenzione dei media grazie al matrimonio che ha unito il figlio Brooklyn e la fidanzata Nicola, diventando così una nuova grande famiglia. Il loro matrimonio è stato uno degli eventi più attesi della stagione mondana del 2022 e non solo, trattandosi del primo grande evento che arriva dopo due anni di fermo a causa della pandemia da coronavirus in tutto il mondo.

Adesso, però, ecco che David e Victoria Beckham hanno già stilato un piano d’azione per il secondo matrimonio che potrebbe celebrarsi entro l’anno.

Record in casa Beckham

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, il matrimonio tra Brooklyn e la fidanzata Nicola Peltz è stato un vero e proprio accordo d’affari tra due delle famiglie più famose in America e non solo che hanno stabilito i parametri economici e sentimentali della vita dei due ragazzi.

Dopo la celebrazione delle nozze la tensione si è allentata in casa Beckham, tanto da essere già pronti nell’organizzazione del secondo matrimonio che potrebbe celebrarsi già entro il 2022 e che vedrà suggellare così l’amore entra Romeo e Victoria, nonché secondo figlio della coppia e la sua fidanzata in influencer conosciuta in tutto il mondo.

“Si definiscono anime gemelle…”

La possibilità di un imminente matrimonio entro l’anno per il Beckham diventa reale e non solo frutto del gossip. Al momento tutto sarebbe coperto da un fitto segreto e riservatezza, soprattutto data la giovane età di Romeo che ha da poco compiuto 19 anni.

A confermare il presunto gossip però è stata una fonte molto vicina grazie alla famiglia Beckham che al Mirror avrebbe rilasciato così la seguente dichiarazione: “Sposarsi giovani e senza aspettare troppo tempo sembra ormai una costante in casa Beckham. Romeo e Mia sono molto innamorati e si definiscono anime gemelle. Lei ha un gran feeling anche con Victoria”.