Clarissa del GF Vip, clamoroso due di picche ad una stella del calcio: “Niente perdite di tempo”

Tra le donne più corteggiate del momento troviamo Clarissa Selassié, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ma che recentemente avrebbe riservato un clamoroso due di picche ad una delle stelle del calcio italiano.

Sono trascorsi pochi giorni dal momento in cui la casa del Grande Fratello Vip ha chiuso le porte e spento le telecamere, ma la vita dei concorrenti continua ad appassionare numerosi fan che seguono le loro avventure anche attraverso i social network.

Le sorelle Selassié sono state tra le sorprese di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo il racconto fatto dalla giovane Clarissa che ha affermato di aver avuto un breve flirt con una stella del calcio, ma non andato a buon fine.

Il due di picche da Clarissa al calciatore

Ebbene sì, nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di alcune dichiarazioni che Clarissa Selassié ha rilasciato circa il flirt avuto con una stella del calcio dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip.

A spifferare quanto successo è stata proprio l’ex gieffina, senza giri di parole, ai microfoni del programma di Casa Chi, spiegando anche come le cose tra di loro non abbiano seguito l’iter desiderato essendo due persone totalmente diverse.

Chi è il calciatore che ha perso la testa per Clarissa?

Impossibile negare come le dichiarazioni rilasciate dall’ex gieffina abbiano subito animato una caccia all’uomo nel tentativo di capire chi possa essere il fatidico uomo… trattandosi anche di un giocatore di punta della serie A.

In particolar modo, Clarissa Selassié a Casa Chi parlando del flirt con la stella della Serie A ha rivelato: “Il calciatore più famoso che mi ha scritto su Instagram in questo periodo? Oh no mi fate andare nei guai, è fidanzato. Ok, è uno dell’Inter, ragazzi non posso parlare”. Clarissa Selassié, successivamente, ha concluso così il suo racconto: “A me non piacciono molto i calciatori, devo essere sincera. Li vedo poco seri e come Jessica non voglio perdite di tempo. Voglio un uomo che mi ami davvero”.