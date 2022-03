Atalanta – Il dg Marino replica a Gasperini: le sue parole fanno discutere, è polemica

By

L’Atalanta si impone sul Bologna per 1 a 0 grazie al giovane Cissé nel match che chiude la 30esima giornata. Ma in casa bergamasca non finiscono le polemiche.

Il posticipo di Serie A valido per la 30esima giornata tra Atalanta e Bologna ha visto la squadra bergamasca imporsi al Dall’Ara per 0-1 grazie alla rete del giovane talento Moustapha Elhadji Cissé.

L’Atalanta rimane in corsa per un posto nella prossima Champions League. Nella gara al Dall’Ara contro la squadra di Siniša Mihajlović i nerazzurri si impongono per 1 a 0 e salgono a quota 51 punti, a meno 8 dalla Juventus e dal quarto posto.

La Dea, decimata dalla assenze, dopo un avvio equilibrato prende in mano il pallino del gioco costringendo il Bologna a difendere basso, chiudere le linee di passaggio e provare a ripartire appoggiandosi ad Arnautovic.

Le occasioni non mancano nel corso dei primi 45 minuti l’Atalanta crea di più ma anche i rossoblu falliscono, con Orsolini, una grande occasione da gol. Le squadre tornano negli spogliatoi a reti inviolate.

Leggi anche —> Atalanta – Zapata va via, questa volta per davvero: ecco cosa è accaduto nelle ultime ore

Tra assenze e polemiche, ecco le pesanti parole di Marino

La formazione di Gasperini è molto riadattata. Nell’ultimo periodo la squadra ha affrontato un calo, dovuto anche all’infortunio della punta e stella della squadra Duvan Zapata.

Non solo il colombiano era assente visto che il tecnico ha perso altre importanti pedine per il match di ieri. Dopo l’incontro di Europa League di giovedì sera, contro il Leverkusen, si è fermato Toloi e nelle ultime ore prima della partita hanno dovuto rinunciare alla gara sia Ruslan Malinovskyi che Jeremie Boga, due delle pedine fondamentali per il reparto offensivo nerazzurro.

Ai microfoni di DAZN si è presentato il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino. “Lo ripeto sempre, non sono mai mancate le prestazioni, ci sono stati episodi che hanno portato a risultati differenti. Pensiamo a giocare” ha affermato il dirigente facendo eco alle precedenti polemiche di Gasperini.

LEGGI ANCHE -> Chelsea – Tuchel sorprende con una pesante bordata ai top club italiani

Implicitamente si torna quindi a parlare della questione arbitraggi che secondo diversi esponenti del club avrebbe decisamente condizionato diverse gare. Ora però come ha già sottolineato Marino, bisogna concentrarsi sul futuro: sfide importanti attendono l’Atalanta anche sul fronte europeo ed il Lipsia è più carico che mai.