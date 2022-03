Napoli – Il gesto inaspettato di Spalletti nello spogliatoio: quello che è successo ha cambiato tutto

La vittoria del Napoli contro l’Udinese ha dato grande entusiasmo, ma nessuno immagina cosa sia accaduto nello spogliatoio a margine della gara: le sue parole hanno cambiato le sorti della squadra.

Uno dei top player del Napoli ha svelato il retroscena su quanto accaduto all’intervallo della partita contro l’Udinese: il protagonista è Luciano Spalletti.

La vittoria contro l’Udinese ha permesso al Napoli di mantenere ancora viva la fiamma della speranza per lo scudetto. La squadra azzurra ha ottenuto i 3 punti grazie ad una prova di forza nel secondo tempo: il grande protagonista, senza dubbio, è stato Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è sempre più trascinante e contro i friulani ha messo a segno la seconda doppietta consecutiva dopo quella rifilata all’Hellas Verona.

La squadra, però, è parsa in confusione nei primi 45 minuti: emblematica la rete subita da Deulofeu, figlia di una disattenzione difensiva che ha lasciato molto spazio a disposizione dello spagnolo. L’ingresso di Mertens nel secondo tempo ha riportato la partita sui binari desiderati dalla formazione di Spalletti.

L’allenatore toscano è anche al centro di un retroscena svelato da uno dei senatori dello spogliatoio napoletano: è successo tutto nell’intervallo.

Napoli, la svolta improvvisa nell’intervallo

Il Napoli alimenta i sogni scudetto: la squadra di Spalletti è a -3 dalla capolista e continua a fornire prestazioni di alto livello.

Il primo tempo contro l’Udinese, però, non è stato dei migliori della stagione: i giocatori sono parsi in confusione e distratti a livello difensivo e imprecisi in fase di impostazione.

La svolta è arrivata nel secondo tempo grazie all’ingresso di Mertens al posto di un Fabian Ruiz non brillantissimo. Il belga ha dato la scossa causando scompiglio nella difesa dell’Udinese e ha dato più spazio ad Osimhen, che ha poi messo a segno i due gol decisivi per il risultato finale.

Il nigeriano è andato in doppia cifra per la seconda stagione consecutiva e si candida ad essere il principale trascinatore della formazione di Spalletti durante il rush finale.

L’allenatore è uno dei grandi protagonisti della stagione del Napoli: il suo lavoro ha dato una forte identità alla squadra, che ora sembra molto più matura dopo stagione di alti e bassi dopo l’addio di Sarri.

E, come rivelato da uno dei top player, è stato proprio Spalletti a dare la scossa fra primo e secondo tempo: ecco il racconto di quanto accaduto nello spogliatoio.

Il racconto: ecco cos’è accaduto nello spogliatoio

La svolta decisiva per la vittoria contro l’Udinese è arrivata fra primo e secondo tempo: a confermarlo è stato David Ospina.

Il portiere colombiano ha rivelato quanto accaduto nello spogliatoio all’intervallo: “Nell’intervallo abbiamo parlato con Spalletti, lui ci ha detto che dovevamo continuare a credere nella nostra idea di calcio”.

L’allenatore ha cambiato volto alla gara inserendo Mertens al posto di Fabian Ruiz, adottando così un assetto più offensivo. Lo stesso Spalletti ha spiegato così la scelta: “C’è da fare attenzione all’equilibrio di squadra. Quando chiudi gli avversari al limite dell’area ti puoi permettere anche giocatori offensivi che non hanno rincorse ampie”.

Quanto rivelato da Ospina conferma la centralità di Spalletti all’interno del Napoli. L’allenatore toscano è l’attore protagonista del film che De Laurentiis spera di regalare ai tifosi dal titolo “Scudetto”.