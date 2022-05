‘Curve stratosferiche’| la ragazza del portiere romanista, fa impazzire i tifosi giallorossi

Il nuovo portiere dell’AS Roma ha una fidanzata molto attraente che ha già fatto girare la testa ai tifosi giallorossi e non solo. Ecco di chi si tratta.

Nella prossima stagione calcistica, l’AS Roma avrà nella rosa dei suoi giocatori un nuovo arrivo direttamente dal Belgio.

Si tratta del portiere Mile Svilar che diventerà di diritto il vice dell’attuale portiere della squadra Rui Patrizio.

Mile Svilar e la fidanzata che ha fatto impazzire i tifosi

Nato ad Anversa nel 1999, Svilar è un calciatore belga naturalizzato serbo che svolge il ruolo di portiere nel Benfica B. Il ragazzo ha seguito le orme di suo padre, Ratko Svilar, che ha giocato nel medesimo ruolo .

Cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, Mile nel 2017 ha firmato un contratto di 5 anni con il Benfica debuttando da titolare in Coppa di Portogallo e diventa nel 2018 il portiere più giovane ad esordire in Champions League a soli 18 anni e 52 giorni primato che viene battuto da Maarten Vandevoordt due anni dopo.

Il portiere ha detto addio al Benfica dato che dalla prossima stagione calcistica indosserà la maglia giallorossa essendo stato prelevato a parametro zero da Tiago Pinto e per l’occasione Svilar ha visitato la capitale.

In compagnia della sua fidanzata e di sua sorella, il calciatore ha fatto tappa a Roma non solo per incontrare la dirigenza dell’AS Roma ma anche per conoscere la città e trovare una casa dove passare il tempo nei giorni del suo impegno con la squadra.

Il calciatore è fidanzato con June Peeters ma di lei si sa ben poco e dal suo profilo Instagram si può intuire che è del segno dell’ariete e come tante altre donne legate ai calciatori ama il mare il sole e posare con stupendi abiti.

Ecco chi è June

I tifosi giallorossi, si sono già innamorati di lei cominciandola a seguire sui social apprezzando non solo la sua bellezza ma anche la sua simpatia che traspare dalle foto pubblicate sui social.

I due sembrano essere fidanzati da molto tempo, dato che appaiono foto risalenti a qualche anno fa e sembrano essere molto innamorati e uniti tra di loro a tal punto da decidere di venire a vivere insieme in Italia.

Mile e June formano una bellissima coppia che sicuramente farà parlare di se nei prossimi mesi.

Nell’ultimo post di Instagram pubblicato dalla donna si può notare come dichiara il suo amore per il calciatore postando una serie di foto che la ritraggono insieme al portiere nella città di Roma gustando le prelibatezze della capitale e ammirando i monumenti della città eterna.