Milan – La festa per lo Scudetto finisce in inchiesta: aperto procedimento ai danni del club

Dopo una lunga ed estenuante battaglia, il Milan di Stefano Pioli ha portato a casa uno Scudetto impronosticabile ai nastri di partenza. Durante la festa per il titolo, però, un episodio discusso ha messo nei guai i rossoneri.

Il Milan è riuscito nell’impresa di strappare dal petto il tricolore ai cugini nerazzurri, raggiungendoli a quota 19 campionati.

Un successo arrivato grazie al mix di giovani ed esperti che Paolo Maldini e Frederic Massara sono riusciti a creare.

L’Inter vince ma non basta, a Reggio Emilia è festa rossonera

Le due compagini milanesi, in questa stagione, hanno dato vita ad un bellissimo testa a testa conclusosi all’ultima giornata di campionato. L’Inter era impegnata a San Siro contro una Sampdoria già salva, il Milan scendeva in campo a Reggio Emilia contro un Sassuolo che quest’anno aveva fermato più volte le big.

I risultati delle due squadre di Milano sono stati identici. L’Inter dopo un primo tempo dove sulla strada per il gol ha trovato un super Emil Audero, l’ha sbloccata e dilagato nel secondo tempo con il gol di Ivan Perisic e la doppietta del Tucu Correa. Il Milan, invece, la archivia già nel primo tempo con la doppietta fotocopia di Olivier Giroud e il sigillo di Franck Kessié che chiude partita e campionato prima di volare al Barcellona di Xavi. Da segnalare i tre assist di un ispiratissimo Rafael Leao che si conferma uomo in più per Stefano Pioli. Al termine della gara del Mapei Stadium capitan Romagnoli, anche lui al passo d’addio, solleva al cielo lo Scudetto chiudendo così al meglio la sua avventura in rossonero.

Quel gesto inaspettato ha sconvolto tutti: indagini in corso per capire

Il duro lavoro svolto dai giocatori, da Stefano Pioli e dalla società rossonera ha portato, quindi, in dote un meraviglioso Scudetto. Rientrati a Milano, i calciatori, si sono lasciati andare ai festeggiamenti con la città interamente colorata di rosso e di nero. Un episodio alquanto singolare, però, ha reso un pò più amara la festa del diavolo. Durante i festeggiamenti in pullman, infatti, è apparso uno striscione contro i cugini dell’Inter che ha spinto la procura ad aprire un’inchiesta.

Lo striscione incriminato, sventolato da Rade Krunic e Mike Maignan, riprende un festeggiamento simile perpetrato da Massimo Ambrosini nel 2007 quando il Milan vinse la sua settima Champions League, “sminuendo” la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter. Questo “sfottò” potrebbe, però, mettere nei guai il Milan per violazione dell’articolo 4 presente nel Codice di Giustizia Sportiva.