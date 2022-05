‘Da sentirsi male’, Monica Bertini incanta i fan: lo scatto da terra svela dettagli inesplorati

By

Monica Bertini ha sorpreso tutti i suoi ammiratori pubblicando una foto che svela parti nascoste del suo corpo. Ecco il post pubblicato sui social.

Monica Bertini è una giornalista e conduttrice televisiva esperta nell’ambito sportivo tanto da essere stata presente in molte trasmissione di tema calcistico.

Nata a Parma nel 1983, la donna dopo aver conseguito un diploma linguistico lascia il suo paese natale per trasferirsi a Milano dove frequenta la facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo presso la IULM.

Monica Bertini e lo scatto sexy

Conseguita la laurea intraprende un percorso nel giornalismo sportivo frequentando un master che la porta a realizzare il suo sogno prendendo parte in alcune trasmissioni televisive di emittenti locali per poi diventare giornalista pubblicista iscritta all’albo dei giornalisti dell’Emilia-Romagna.

Nel 2013 viene scelta da Sportitalia per condurre il tg Sportitalia24 a cui seguono alcuni programmi televisivi dedicati alla Serie B, al calciomercato e a temi di attualità calcistica.

Nel 2014, viene ingaggiata da Sky Sport dove oltre a condurre Campo Aperto Serie B viene inserita nel team di giornalisti di Sky Sport 24.

Dopo l’esperienza in Sky viene scelta dalla Mediaset dove dal 2016 prende parte ad alcune trasmissioni in onda su Premium Sport e Italia1 diventando conduttrice di Serie A Live e di altri programmi dedicati alla UEFA Champions League.

Dopo aver superato l’esame per diventare giornalista professionista, viene scelta come conduttrice del tg sportivo Sport Mediaset e presenzia al sorteggio dei calendari della coppa del mondo di calcio del 2018 conducendo uno speciale a riguardo.

Nel corso della sua carriera è stata ospite in molti programmi calcistici tra cui Balalaika – Dalla Russia col pallone, Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco e Mai Dire Mondiali FIFA.

Nella stagione calcistica 2019-2020 è stata madrina della Serie B e dopo aver preso il posto per una puntata di Giorgia Rossi all’interno della trasmissione Pressing Serie A dal 2021 conduce Pressing – Prima Serata e Pressing in onda la domenica sera prima su Rete4 per poi passare ad Italia1.

Il post di Instagram

Attualmente è alla conduzione di Coppa Italia LIVE programma di approfondimento spin off di Champions League LIVE.

Monica Bertini in un ultimo post pubblicato su Instagram in occasione di una puntata speciale di Pressing si è mostrata con un vestito molto stretto mettendo in risalto le sue curve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)



La foto, presa dal basso, inoltre rivela alcuni particolari del suo corpo nascosti suscitando un parere favorevole da parte dei suoi ammiratori che l’hanno riempita di complimenti come si può leggere dai commenti sotto il suo post.