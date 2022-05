Juventus, ecco il primo grande colpo: il commento social di Vlahovic scatena tutti

La Juventus celebra la qualificazione alla Champions League con un grande colpo di mercato. Il commento social di Dusan Vlahovic accende i tifosi!

I bianconeri hanno completato una rimonta che nelle fasi iniziali della stagione sembrava missione ardua, se non impossibile.

Con tre giornate d’anticipo, però, la Vecchia Signora si è matematicamente aggiudicata la qualificazione alla prossima Champions League.

Vittoria che vale la Champions matematica

La vittoria dell’Allianz Stadium ottenuta contro il Venezia, nel segno di Leonardo Bonucci, si è rivelata decisiva per la Juventus. Il Venezia del neo tecnico Soncin insegue, ormai con flebile speranze, la permanenza in Serie A. I lagunari speravano di fare risultato contro la Juve per alimentare le chance di salvezza. I bianconeri passano subito in vantaggio. Al sesto minuto Miretti, lanciato dal primo da Max Allegri, trova De Ligt con un crosso da calcio di punizione. L’olandese fa la sponda per Leo Bonucci che di testa fa subito 1-0. Il Venezia è vivo e nel primo tempo sfiora il pari prima con Mattia Aramu e poi con Thomas Henry, che non trova la porta per millimetri. Nel secondo tempo la storia non cambia, gli arancioneroverdi ci provano ancora con il loro 10 senza trovare la via del gol. Al 70′ è proprio Aramu a trovare il pareggio e lo fa con un mancino al volo da fuori area che fulmina Szczesny. Il pareggio del Venezia, però, dura appena cinque minuti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Danilo incorna di testa e Bonucci corregge la traiettoria da pochi passi per il gol che vale la doppietta personale e i 3 punti ai bianconeri.

LEGGI ANCHE ->Cassano non risparmia nessuno: parole pesantissime su un calciatore al centro del mercato

Il sorprendente post di Dusan Vlahovic fa capire tutto: questo è il futuro

La vittoria sul Venezia oltre a valere l’aritmetica qualificazione alla Champions League, ha portato in casa Juve una notizia molto gradita. Con la qualificazione, infatti, si è attivato il riscatto automatico di Federico Chiesa. L’esterno adesso è un giocatore della Juventus al 100%. Tempestiva la reazione social dello stesso giocatore che si affidato al suo profilo ufficiale Instagram.

Il post di Federico Chiesa ha scatenato commenti e like in successione. Su tutti spicca quello dell’attaccante Dusan Vlahovic. Il serbo ha incoraggiato il compagno con il gesto del muscolo e i cuori bianconeri.

LEGGI ANCHE ->Kat Mertens relax a bordo piscina: la moglie del calciatore è pronta per una stagione da urlo

Questa coppia, in attesa del rientro di Chiesa, sarà il motore principale dei bianconeri la prossima stagione. I due, già compagni alla Fiorentina e in ottimi rapporti, fanno già sognare i tifosi che non vedono l’ora di vederli insieme in campo, con la speranza di portare altri trofei alla Vecchia Signora.