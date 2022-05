Ceferin punta Agnelli e ci va giù pesante: l’attacco è veramente clamoroso

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente inaspettate scagliandosi contro Andrea Agnelli e la Juventus: il suo attacco coinvolge anche i tifosi, è polemica.

Aleksander Ceferin torna a parlare della Super Lega e si scaglia contro Agnelli e la Juventus: le sue parole non sono di certo passate inosservate e hanno riacceso la polemica.

La minaccia Superlega dell’anno scorso aveva acceso gli animi nel mondo del calcio. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin rimase profondamente amareggiato dal comportamento di Andrea Agnelli, il quale gli voltò le spalle e insistette nel progetto che prevedeva una nuova competizione europea tra i big club europei. Una proposta che indignò tutti, a parte Juventus, Real Madrid e Barcellona che hanno creduto e credono tutt’ora nel progetto, che riporterebbero volentieri in auge.

La Superlega: il progetto di Agnelli non divenuto realtà

Nella scorsa stagione il calcio si divise nel considerare la Superlega una buona o una cattiva idea: tra i sostenitori del progetto Andrea Agnelli, Florentino Pérez e Joan Laporta, rispettivamente i presidenti di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Le tre personalità del calcio sostenevano che la Superlega avrebbe ridato la giusta visibilità ai top club europei, permettendo loro di uscire dal calo finanziario e di ascolti che la Champions League aveva subito negli ultimi anni.

Al contrario sia Ceferin che i tifosi dei club di mezza Europa hanno bocciato categoricamente l’idea di un calcio per “ricchi”, che non accetta i club europei minori, ma che privilegia una competizione elitaria, accessibile a pochi.

LEGGI ANCHE –> Napoli – Il futuro dell’allenatore è segnato: ecco la frase che chiarisce tutto

Ceferin è una furia, la situazione si complica per i tre club

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato delle dichiarazioni forti nei confronti di Agnelli e dei tifosi italiani, sostendo che Juve, Real e Barça starebbero insistendo nel progetto della Superlega, ma che è finita, in quanto non potrebbe funzionare.

Ceferin ha inoltre riacceso le polemiche parlando dei tifosi italiani comparati a quelli inglesi: “La Premier League ha la più grande tradizione, i tifosi sono diversi che in Italia. Quando ci hanno fatto la guerra con la Super League, i tifosi inglesi ci hanno aiutato! Italiani e spagnoli non hanno fatto niente. Non avevamo bisogno di tedeschi o francesi, perché i loro club non erano nella concorrenza“.

LEGGI ANCHE –> Lazio – addio Milinkovic: l’agente svela la trattativa, poi smentisce, scoppia il caso

Secondo il presidente della UEFA, l’idea della Superlega è da scartare per Agnelli, in quanto impossibile. Una polemica che potrebbe presto arricchirsi di un nuovo capitolo.