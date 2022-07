Dybala all’Inter, l’indizio fondamentale arriva direttamente da Inzaghi!

Simone Inzaghi lancia un fortissimo indizio che rivela inevitabilmente l’arrivo del talento argentino in nerazzurro.

È la telenovela dell’estate: il matrimonio tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’ex bianconero Paulo Dybala.

Un matrimonio che tarda ad arrivare e che ogni giorno che passa diventa sempre più complicato. L’argentino è stimato moltissimo dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, che a suo tempo lo strappò proprio ai nerazzurri per portarlo alla Juventus prelevandolo dal Palermo, ma le richieste del suo agente Antun sono considerate esagerate.

Ogni giorno si sentono notizie discordanti, chi dice che l’Inter si è tirata fuori, chi che per fare spazio a Dybala serve l’addio di Dzeko o di Correa oltre a quello di Sanchez, chi invece sostiene che basti solo quello del cileno.

Intanto i nerazzurri hanno svolto la loro prima partitella della nuova stagione nell’allenamento congiunto con l’FC Milanese. Un incontro che ha mostrato un indizio chiarissimo della volontà di Simone Inzaghi.

La variante tattica che si sposa con la Joya.

La partita è terminata con il risultato di 10-0 per la squadra di Simone Inzaghi. Partita sbloccata dal gol del Tucu Correa, servito al centro dell’area da Romelu Lukaku, subito decisivo con un assist. Lukaku che poco dopo si mette in proprio e che dopo essere stato servito da Robin Gosens fa fuori un avversario con una finta e mette in porta col mancino.

Anche sul terzo gol il protagonista è l’esterno ex Atalanta che mette il pallone al centro per Lautaro Martinez che un po’ fortunosamente fa 3-0. Il quarto gol è una perla ed è firmata dal neo acquisto Kristjan Asllani. Palla recuperata al limite dell’area, quattro palleggi, difesa del pallone e destro all’angolino per un gol meraviglioso.

Un altro dei neo acquisti si mette in mostra per il 5-0. Il cross di Bellanova è infatti splendido per il giovane Fontanarosa, il quale prende il palo ma ribadisce in rete. Prima della fine del primo tempo arriva anche la doppietta di Lautaro con una bella girata dopo un ottimo uno-due col connazionale Correa.

Nella ripresa c’è spazio per molte riserve e giovani e arrivano altri quattro gol: Sangali firma in tap-in il 7-0, l’ottavo gol arriva dal destro di Pinamonti su ottimo cross basso di Lazaro, che poi di sinistro spara anche in porta il 9-0 dopo una serie di campanili in area di rigore. 10-0 che chiude la partita firmato da Curatolo.

Se nel secondo tempo lo spazio è stato dato ai giovani, nel primo tempo si è vista una variante tattica che potrebbe essere un grosso indizio per la Joya. Inzaghi si è infatti schierato con il 3-4-1-2 schierando El Tucu Correa alle spalle del duo Lukaku-Lautaro. Una posizione che da Dybala sarebbe ricoperta alla grande essendo il suo ruolo naturale.