Davide Astori, Francesca Fioretti paparazzata con un incredibile volto noto del calcio

In questi anni la vicenda legata alla morte di Davide Astori ha colpito il cuore degli italiani e quelli dei tifosi della Fiorentina. Un addio arrivato in modo improvviso e che negli anni successivi accese riflettori anche sulla compagna Francesca Fioretti, nonché madre della figlia del calciatore Vittoria.

Sono trascorsi molti anni dal momento in cui il volto straziato dal dolore di Francesca Fioretti a spezzare il cuore degli italiani, sofferente con il cuore spezzato da un addio improvviso di chi improvvisamente ha perso l’anima gemella, il grande amore e il proprio migliore amico.

Da quel momento in poi la modella e attrice ha sempre cercato di proteggere la propria privacy dai riflettori dei media, custodendo per sé ogni emozione e dedicando anima e cuore solo ed esclusivamente alla figlia avuta pochi anni prima con il calciatore.

Oggi, però, Francesca Fioretti sembrerebbe aver ritrovato il sorriso e l’amore accanto ad un nuovo compagno anche lui volto noto del calcio italiano.

Francesca Fioretti e dopo l’addio a David Astori

Sono stati anni davvero difficili per Francesca Fioretti, chiusa nel silenzio della propria privacy e nel ruolo di madre per la piccola Vittoria nel tentativo di lenire ogni dolore per la bambina che ha già perso tanto in pochissimo tempo, come appunto il grande affetto di un padre che di lei era follemente innamorato.

Dopo la morte di Davide Astori una cosa non è cambiata nella vita di Francesca Fioretti, la voglia di vivere la propria vita il più possibile lontano dai riflettori dei magazine di gossip anche se questi hanno riservato all’artista e modella una certa attenzione nel tentativo di scoprire come procedesse la sua vita e scoprire se è un nuovo amore ha bussato alla sua porta.

Non molto tempo fa, Francesca Fioretti era stata paparazzata insieme ad Aleksandar Kolarov, nonché difensore dell’Inter.

L’ex di Davide Astori paparazzata insieme al nuovo compagno

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a tenere banco nel mondo del web troviamo un aggiornamento che riguarda Francesca Fioretti e nuovo presunto compagno, ovvero il difensore dell’Inter Aleksandar Kolarov.

A oggi sembrerebbe che la coppia viva un importante momento della loro vita è un grande amore, così come dimostrato anche dalle foto scattate e pubblicate dal settimanale Nuovo, anche se ad oggi sia Francesca Fioretti che Aleksandar Kolarov non hanno mai confermato l’avvio della loro relazione, preferendo continuare a mantenere così il massimo riserbo.