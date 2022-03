Milan, scoppia la polemica nei confronti del tecnico: “Non sarà convocato”

Cresce la rabbia nell’ambiente rossonero per la mancata convocazione di uno dei giocatori più importanti di questa stagione: i tifosi stentano a crederci.

Ha quasi dell’incredibile la scelta del tecnico, che decide di privarsi di uno dei pilastri del Milan per le prossime partite. Tra i due potrebbe esserci dell’astio visto che se no non si spiegherebbe una scelta del genere in un momento importante della stagione.

Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare un momento decisivo della propria stagione. Con il pareggio dell’Inter contro il Torino, i rossoneri sono virtualmente in testa alla classifica di Serie A quando manca poco al termine.

È tutto in mano al Diavolo: se dovesse vincere le ultime nove partite, sarà scudetto. Tra le avversarie più insidiose e difficile da affrontare ci sono sicuramente la Lazio di Sarri, la Fiorentina di Italiano e l’Atalanta di Gasperini. Scontri sicuramente non facili, in cui sarà fondamentale vedere la versione migliore del Milan di questa stagione per uscire indenni.

In un momento così delicato, ha però preso piede nell’ambiente rossonero una polemica che sta scatenando le ire dei tifosi. La scelta è francamente inspiegabile per quello dimostrato negli ultimi mesi, e per questo motivo il tecnico sta subendo attacchi molto duri nei suoi confronti.

I motivi di una decisione incomprensibile

La decisione dell’allenatore è stata presa nelle ultime ore, ma pare che i problemi con il giocatore siano di vecchia data. Questa scelta è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, visto che i tifosi la considerano come inspiegabile. Il calciatore è stato in questa stagione uno dei migliori nel suo ruolo non solo nel panorama italiano, ma anche europeo: Fikayo Tomori.

Il difensore ex Chelsea si è quasi sempre reso protagonista di prestazioni di alto livello nonostante la sua giovane età. I supporter rossoneri lo adorano per il suo modo molto aggressivo ma anche pulito di difendere, ma pare che non tutti siano d’accordo su questo. Infatti Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha deciso di non convocarlo nuovamente per le prossime amichevoli in programma il 26 e il 29 marzo. Al suo posto, il tecnico gli ha preferito giocatori come Coady, Guehi, Maguire, Mings, Stones e White. La stampa inglese e i tifosi hanno criticato soprattutto la scelta di convocare il Maguire, autore di una pessima stagione fino a ora con il Manchester United.

Tomori difficilmente potrà spiegarsi questa scelta, ma quel che è sicuro è che il Milan non rischierà di perdere il giocatore per infortunio per le ultime decisive giornate di questo combattutissimo campionato.