Messi infelice al PSG: il padre è già in contatto con un’altra squadra

Lionel Messi non è felice al PSG: l’attaccante argentino non si sarebbe integrato nel suo nuovo club, mentre il padre/agente avrebbe già contattato un’altra squadra.

Non è sbocciato il feeling fra Lionel Messi ed il PSG: l’attaccante argentino, fischiato dai suoi stessi tifosi, starebbe già meditando l’addio.

Le ultime settimane stanno colpendo nel profondo l’umore di Lionel Messi. Il fenomeno argentino è parso triste, demotivato e sconsolato nelle due partite contro il Real Madrid in Champions League. Il doppio confronto contro i “nemici” di sempre potrebbe aver segnato la fine di un’era: oltre all’eliminazione beffa, brucia parecchio il rigore sbagliato dall’ex Barcellona nel match d’andata.

I tifosi parigini, non contenti del fallimento europeo, hanno addirittura fischiato il capitano dell’Argentina (ma anche Neymar) durante la sfida in Ligue 1 contro il Bordeaux. Tutto questo alimenta la tristezza del Pallone d’Oro in carica che, secondo delle indiscrezioni, starebbe già valutando l’addio.

Messi, il PSG e una situazione surreale

Quanto accaduto durante la partita contro il Bordeaux è stato emotivamente difficile per Messi. La tifoseria del PSG ha contestato pesantemente la squadra dopo l’eliminazione dalla Champions e ha preso di mira in modo molto preciso l’argentino e Neymar, entrambi fischiati più degli altri giocatori (tanti i fischi anche per Donnarumma). Gli unici applauditi dai supporter parigini sono stati Mbappé (tantissimi applausi per lui) e Hakimi, l’unico degli acquisti estivi che sta avendo un buon rendimento.

Una situazione surreale per Messi, abituato da sempre ad essere l’idolo dei tifosi con Barcellona e Argentina: ora è diventato uno dei tanti. I parigini si aspettavano di più da lui (2 gol in 18 presenze in campionato, ma anche 11 assist) e da Neymar: per questo sono sono stati i più contestati insieme al direttore sportivo Leonardo (che a fine stagione potrebbe dire addio).

Questo scenario alimenta la tristezza dell’argentino, che starebbe già pensando di cambiare squadra dopo una sola stagione: il padre/agente Jorge Messi avrebbe già avuto dei contatti con un’altra squadra.

Messi e lo scenario inaspettato: sarà addio?

Il passaggio di Messi al PSG ha sorpreso tutti: l’attaccante argentino sarebbe dovuto restare al Barcellona (era disposto a dimezzarsi l’ingaggio), ma i problemi finanziari del club catalano hanno impedito alla società di firmare il rinnovo.

Ora lui è Parigi e sta vivendo una stagione molto complicata, mentre il Barça sta rinascendo dalle ceneri grazie all’arrivo di Xavi in panchina e ad una ottima campagna acquisti invernale.

Dopo l’iniziale entusiasmo, adesso regna la tristezza nel cuore di Messi: l’attaccante sembra un corpo estraneo nel PSG. Uno scenario sicuramente inaspettato qualche mese fa, quando i tifosi parigini sognavano il tridente Messi-Mbappé-Neymar sul tetto d’Europa. Il grande obiettivo stagionale è sfumato al primo gradino e la contestazione dei tifosi contro il club imperversa: in estate potrebbe esserci una rivoluzione.

Messi, a causa dell’infelicità, starebbe pensando di dire addio dopo una sola stagione. Diverse indiscrezioni dalla Spagna danno per certo un dialogo aperto fra il padre del calciatore ed un’altra squadra. Non una squadra qualunque: il Barcellona.

Messi, infatti, starebbe sognando un ritorno al Barcellona per ritrovare la felicità ed un ambiente a lui caro. La presenza di Xavi in panchina e di Dani Alves in squadra potrebbe rappresentare un aiuto: le parti si starebbero sentendo, anche se ad oggi è alquanto prematuro parlare di possibilità concreta. Tuttavia, il futuro dell’argentino a Parigi è comunque in forte dubbio.